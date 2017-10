«Trichjär» in Massen – «Schellen-Herbi» mit Weltrekord

Wann genau in Turtmann erstmals «Trichjär» durchs Dorf zogen, ist nicht bekannt. Doch klar ist, wann der «Trichjärverein» aus der Taufe gehoben wurde: 1992 wars.

|25 Jahre Vereinsleben – das liefert natürlich Grund zum Feiern. Wenn «Trichjär» dies tun, tönt das Ganze recht laut – und trotzdem schön. Was am Samstag in Turtmann denn auch er Fall war: Elf Formationen zogen durchs Dorf und liessen ihre Glocken erschallen. Und wer beim Umzug vor Ort war, wurde erst noch Zeuge eines Weltrekords: Herbert Michlig zog in einem mit 200 Kleinschellen behängten Kleid durch Turtmann.

In seinem Jubiläumsjahr zählt der Trichjärverein Turtmann über 50 Mitglieder. Als Präsident engagiert sich René Volken. Höhepunkt im Vereinsleben bildet jeweils die Fasnacht – und 1993 sowie 2005 bewiesen die Turtmänner Trichjär, dass sie es auch organisatorisch drauf haben: Sie zeichneten nämlich für die Durchführung des Eidgenössischen Schellen- und Trychlertreffen verantwortlich.

28. Oktober 2017, 19:29

