«Walliser Örgeler» begeistern das Publikum

Musik | Eidgenössisches Jungmusikantentreffen in Baar

Am vergangenen Wochenende hat in Baar das 13. eidgenössische Jungmusikantentreffen des Verbands Schweizer Volksmusik stattgefunden. Rund 80 Nachwuchsformationen kamen nach Baar und zeigten ihr Können.

In zwei Vortrags-Lokalen traten die Jungformationen im Zehnminutentakt auf. Sie wurden von einer Jury beurteilt und erhielten Tipps für ihre weitere Karriere. Auf der «freien Bühne» durften die Formationen jeweils drei Stücke vortragen und wurden vom Publikum bewertet. Aus dem Kanton Schwyz nahmen 15 Gruppen teil, gefolgt von Uri (14) und Zug (12). Die «Walliser Örgeler» aus Ried-Brig war die einzige Vertretung aus dem Kanton Wallis. Ihre Auftritte begeisterten Publikum und Jury, heisst es in einer Mitteilung zum Anlass.

Für die bevorstehende Frühlings-Stubete vom 26. März im Restaurant Bayard in Susten habe man ebenfalls junge Musikanten verpflichten können, informiert der Verband Schweizer Volksmusik Oberwallis. Die Grängjerbüebe spielen von 10.30 bis 11.30 Uhr zum Apéro und auch am Nachmittag. Ebenfalls am Nachmittag wird Lothar Pfammatter mit seinen Schülern zu sehen und zu hören sein. Insgesamt haben sich sechs Ländlermusik-Formationen angemeldet.

pd / pmo

14. März 2017, 14:40

