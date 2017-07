Bei Vollmond unterwegs

Wandern in die Dämmerung hinein: Unterwegs oberhalb in der Aletsch-Arena. Foto: zvg

60 Wanderungen wurden übers Wochenende vom Verband Schweizer Wanderwege angeboten, vier davon fanden im Oberwallis statt. Die Teilnehmer zeigten sich vom Programm begeistert.

«Valrondo» führte eine Gruppe von 19 Teilnehmern von Ried-Mörel bis aufs Bettmerhorn. Die 1800 Höhenmeter waren in der Nacht nur was für Geübte, auch wenn der Vollmond den Weg wies. Zum Sonnenaufgang waren die Wanderer zeitgenau auf dem Gipfel - leider versperrten aber Wolken das perfekte Erlebnis. Auch so aber hatten die Teilnehmer das Gefühl, ein tolles Wandererlebnis erfahren zu haben. Dazu trug auch Wanderleiter Stephan Schmidt bei, der für die Pausen unterwegs viele überraschende und informative Abwechslungen bereit hielt.

Das galt auch für die wandertechnisch gemütlicheren Programme auf der Riederalp, im Lötschental und im Leukerfeld, wo Martin Nellen, Peter Meyer und Anselmo Loretan als Gruppenleiter wirkten. Den Teilnehmern wurden bei den Etappenstopps Sagen erzählt und viele Informationen zur Umgebung vermittelt. Im Lötschental wurde die Wanderung als «kleine Nachtwallfahrt» gestartet. Im Mittelpunkt der Betrachtungen stand dabei der Landesheilige Bruder Klaus, was im Jubiläumsjahr natürlich bestens passte.

