ZZ Top berauschten Siders

Begeisterten das Publikum am Samstagabend am Siders Blues Festival. Foto: Walliser Bote

Wer kennt sie nicht, die vollbärtigen Rocker aus Texas mit ihren Trenchcoats und dunklen Sonnenbrillen? Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard - das sind ZZ Top, die in den Achtzigerjahren reihenweise Hits in die Billboard-Charts reihten und die Massen begeisterten.

Guter Wein wird mit den Jahren immer besser. Nun, besser die drei Bluesrocker mit Baujahr 1949 zwar nicht geworden - aber sie sind immer noch gut, sehr gut sogar! Cool standen sie da mit ihren rauschenden Bärten, die sie vor Jahrzehnten trotz Millionenangebots der Firma Gillette partout nicht abrasieren wollten. Trotz ihren fast siebzig Jahren, die sie mittlerweile auf dem Rockerbuckel haben, stellten ZZ Zop unter Beweis, dass sie es immer noch drauf haben. Kein Wunder, denn seit 2004 sind sie Mitglied jenes erlauchten Kreises von Musikers, die Aufnahme fanden in der Rock'n Roll Hall of Fame.

ZZ Top blieben ihrem sehr zahlreich erschienen Publikum auf der Plaine Bellevue nichts schuldig und schmetterten Hits wie «Gimme all your lovin», «Tush» oder «La Grange» in die schwülheisse Sommernacht. Das Publikum liess sich von den coolen Texanern berauschen und ging voll mit. Wer sie am Samstag gesehen hat, weiss, weshalb ZZ Top bis heute mehr als 50 Millionen Tonträger verkaufen konnte und dabei sie elfmal mit Gold, siebenmal mit Platin und dreimal mit Multi-Platin ausgezeichnet worden sind.

09. Juli 2017, 10:17

