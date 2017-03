CC Oberwallis vor der Gründung

Aus dem Curling Club Visp entsteht der Curling Club Oberwallis. Hinzu kommen zwei Part­nerklubs. Romuald Rothenfluh sagt, was dahintersteckt.

Mit der Eröffnung der neuen Geschina Arena in Brig entsteht für die Curler aus der Region eine neue Spielfläche. Dabei wollen die Curler von Brig, Visp und dem Goms Synergien nutzen und gründen einen neuen Curling Club (CC) Oberwallis. Die Generalversammlung wird bei der offiziellen Gründung im Mai einen Vorstand – bestehend aus drei bis zehn Personen – wählen. Heisst konkret: Aus den Curling Clubs Goms, Visp und Rhonesand entsteht der Curling Club Oberwallis. «Um diesen Namen zu brauchen, holten wir das Einverständnis sämtlicher Curling-Club-Präsidenten aus dem Oberwallis ein», sagt Romuald Rothen­fluh, Koordinator im Curling Club Visp, im Hinblick auf die neue Geschina Arena. Dass die drei Vereine zu einem grossen CC Oberwallis fusionieren, ist naheliegend. Denn: Einige Mitglieder vom CC Rhonesand oder CC Goms sind neben ihren Einsätzen bei ihrem Stammklub auch für den CC Visp engagiert. «In dem neu gegründeten Verein werden 38 Gemeinden aus dem Oberwallis vertreten sein, zusammen wagen wir einen Neuanfang», sagt Rothenfluh. Wichtig dabei: Sowohl der CC Rhonesand wie auch der CC Goms wirken als Partner beim CC Oberwallis mit, bleiben aber als eigenständige Vereine bestehen.

«In Brig entsteht die modernste Anlage»

In der Infrastruktur der Geschina Arena kann der neu gegründete Verein auf das neuste Material zurückgreifen. «Der CC Visp bringt die neusten Curlingsteine und die neusten Besen in den Verein mit, somit können wir auf ein professionelles Equipment zurückgreifen, was die Freude sämtlicher Mitglieder steigen lässt», weiss Rothenfluh, der an der GV im Mai gute Chancen hat, zum Präsidenten des Vereins gewählt zu werden. Der CC Oberwallis setzt sich durch den Zusammenschluss ambitionierte Ziele: «Wir wollen einerseits in der Juniorenförderung aktiver werden, aber auch wieder vermehrt Frauen für unseren Verein gewinnen.» Und dann ist da noch der sportliche Aspekt: «Mittelfristig wollen wir eine Mannschaft in der Elite stellen», so Rothenfluh. Heisst, der CC Oberwallis will in der obersten Spielklasse der Schweiz mitmischen und um den Schweizer Meistertitel spielen. Um die Mitglieder auf Spitzen-Curling einzustimmen, plant der CC Oberwallis im Februar 2018 den Interclub-Final sowie die Walliser Meisterschaften in die Geschina Arena zu holen. «Das ist unser Wunsch und unser grosses Ziel», sagt Rothenfluh und betont, dass diesbezüglich noch nichts entschieden sei. Deutlicher drückt er sich bezüglich der neuen Infrastruktur aus. Für ihn ist klar: «Durch den Bau der Geschina Arena entsteht in Brig die modernste Anlage in der gesamten Schweiz.»

Simon Kalbermatten

02. März 2017, 00:00

Artikel teilen