Erfolg dank toller Pisten im Oberwallis

Swiss-Ski blickt auf einen gelungenen Start in die Weltcupsaison zurück. Bei den Männern wurde der Grundstein im Oberwallis gelegt.

In der Nationenwertung der alpinen Skifahrer hat sich die Schweiz hinter Überflieger Österreich auf dem zweiten Platz gefestigt. Aus den ersten 15 Weltcuprennen gab es sieben Podestplätze. Und das in der Olympiasaison. Jörg Roten, Trainer und Koordinator im Speed-Team, sagt dazu: «Die Olympischen Winterspiele sind der Höhepunkt der Saison, das hat in der Vorbereitung natürlich manch einen zusätzlich motiviert.» Das Speed-Team verzichtete heuer auf die Vorbereitung in Übersee und trainierte vor allem in Saas-Fee und Zermatt. Roten – er ist seit dieser Saison auch Koordinator und Ansprechpartner beim Pistenbau – lobt die Verhältnisse auf den Oberwalliser Pisten. «Wir konnten viele Elemente einbauen und profitierten von einem tollen Gelände.» Der gelungene Saison­start bringt laut Roten viel Ruhe ins Team, sodass man weiter Fortschritte erzielen könne.» Die nächste Medaillenchance fürs Swiss-Ski-Team gibt es bereits am bevorstehenden Wochenende. Die Männer starten in Gröden. Die Damen in Val d’Isère.

Simon Kalbermatten

14. Dezember 2017, 00:00

