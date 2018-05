Käferkarawane mit Oberwalliser Beteiligung

Münster | Historisches VW Treffen in Basel

Anfang Mai 1948 wurden die ersten 25 Käfer in die Schweiz importiert. In einer langen Karawane rollten die im VW-Werk Wolfsburg abgeholten Autos in Lörrach (D) über die Grenze nach Riehen.

Genau 70 Jahre später, am Samstag, 5. Mai 2018, wurde dieser historische Moment nachgestellt. Die Grenzüberquerung mit 25 VW Käfern der frühesten Jahrgänge und die Weiterfahrt ins Verkehrshaus Luzern erfolgte mit Oberwalliser Beteiligung. Garagist Herbert Nanzer aus Münster und sein Sohn Martin durften mit ihrem Käfer Jahrgang 1951 mitfahren. Aufgrund der zweigeteilten Heckscheibe werden diese Fahrzeuge heute liebevoll als «Brezelkäfer» bezeichnet. «Die Käferkarawane mit 25 ‹Brezelkäfern› im Topzustand, spiegel­blank poliert und dieser unvergleichliche Sound der luftgekühlten Motoren, das war ein automobiler Traumtag», schwärmt Martin Nanzer.

Frank O. Salzgeber

17. Mai 2018, 05:00

