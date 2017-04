Kein unlauteres Sponsoring des UHC Visper Lions durch Procap Oberwallis

Verwendet Procap Oberwallis Spendengelder, um den UHC Visper Lions zu sponsoren? «Nein», sagt der Geschäftsführer von Procap Oberwallis, Christophe Müller.

Einige Mannschaften des Visper Unihockeyclubs machen sich vor den Spielen in Trikots warm, auf denen in grossen Lettern der Schriftzug der Behindertenorganisation Procap Oberwallis prangt. Auch auf der Homepage des Clubs wird Procap Oberwallis als Textilsponsor des UHC Visper Lions geführt. Verwendet Procap Oberwallis demnach Spendengelder, um einen Sportclub zu unterstützen und liegt dies gar daran, dass der Geschäftsführer von Procap Oberwallis, Christophe Müller, bis zum Sommer 2016 auch Präsident der Visper Lions war?

Müller dementiert

Christophe Müller dementiert solche Gerüchte aus dem Dunstkreis des Unihockeysports vehement. «Die Einspieltrikots für die Mannschaften des Vereins mit dem Procap-Schriftzug haben zwar 900 Franken gekostet, allerdings habe ich dieses Geld aus der eigenen Tasche bezahlt», sagt Müller. Zudem prangt das Logo von Procap Oberwallis auch auf zwei Dressen der Visper Lions. «Als Gegenleistung kann der Club auf die Busse von Procap zurückgreifen», erklärt Müller. Jedoch handle es sich hierbei ebenfalls nicht um ein unlauteres, indirektes Sponsoring, so der Ehrenpräsident des UHC Visper Lions. «Im Gegenteil. Da die gefahrenen Kilometer sauber verrechnet und anschliessend von mir persönlich bezahlt werden, ist die Auslastung der Busse besser. Dies kommt uns entgegen, weil die Fixkosten schliesslich immer gleich hoch sind.»

Sozialpartnerschaft angestrebt

Grundsätzlich gehe es darum, eine Sozialpartnerschaft mit dem Club aufzubauen und so Procap zu mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu verhelfen, erklärt Müller weiter, «aber nicht auf Kosten von Spendengeldern.» So plane man in Zukunft gemeinsame Anlässe, wie zu Beispiel eine Fackelfahrt mit den Velos von Tandem 91.

Martin Meul

27. April 2017, 00:00

Artikel teilen