Leere Kriegskassen bei den Oberwalliser Genossen?

Die SPO will bei den kommenden Grossratswahlen Fraktionsstärke erreichen. Die Erreichung dieses Ziels wird jedoch durch eine klamme Finanzlage erschwert.

Die Vorgabe am SPO-Kongress am letzten Freitag war klar: Die Oberwalliser Genossen wollen bei den kommenden Grossratswahlen Fraktionsstärke erreichen. Das bedeutet, dass die Partei fünf Sitze holen muss, einen mehr als bisher. Was nicht nach viel tönt, dürfte dennoch nicht leicht werden. «Die Sozialdemokratie ist überall unter Druck», sagte SPO-Präsidentin Doris Schmidhalter-Näfen. «Wir müssen uns dagegen wehren, noch mehr in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.»

Sitz im Goms oder Östlich Raron

Das Ziel Fraktionsstärke ist daher für die Partei logisch, doch der Weg dorthin steinig. Einerseits wird das Oberwallis aus demografischen Gründen für die kommende Legislatur weniger Grossrätinnen und Grossräte stellen. Auf der anderen Seite dürfte es für die Genossen schwer werden, in jenen Bezirken, aus denen bereits SPO-Vertreter kommen, einen zusätzlichen Sitz zu gewinnen. Bleiben also für den anvisierten Sitzgewinn nur jene Teile des Oberwallis, die für die SPO bislang Brachland waren, sprich das Goms und Östlich Raron. «Nach langer Zeit haben wir es geschafft, in diesen beiden Bezirken wieder Leute zu motivieren, sich auf unserer Liste zur Verfügung zu stellen», freut sich Schmidhalter-Näfen. Den ersten Schritt haben die Genossen also getan, doch für den zweiten Schritt sieht es weniger gut aus.

Klamme Finanzlage für den Wahlkampf?

Denn nun muss die Partei Wahlkampf betreiben, und das kostet. «Die finanzielle Situtation einer Partei ist in grossem Masse ausschlaggebend dafür, ob es ein erfolgreicher Wahlkampf wird», sagt sie SPO-Präsidentin und muss zugeben, dass «die SPO in finanziellen Belangen eher schwach aufgestellt ist». Man habe vermutlich weniger Gelder zur Verfügung als andere Parteien, ist Schmidhalter-Näfen sicher. «Traditionellerweise versuchen wir diesen Nachteil über die vermehrte Durchführung von Standaktionen und dergleichen auszugleichen», sagt sie. «Allerdings ist auch dies nur begrenzt möglich.»

Teurer Wahlkampf 2015

Ein grosses Loch in die Kriegskasse der Genossen hat derweil der Wahlkampf für die National- und Ständeratswahlen 2015 gerissen. Rund 25 000 Franken kostete dieser die SPO, entsprechend gingen die Reserven zurück. Zwar erholten sich die Parteifinanzen im letzten Jahr wieder, dennoch scheint es, als ob der SP das nötige Kleingeld fehlt, um ihre Kandidaten für die Grossratswahlen in ihren Wahlkämpfen zu unterstützen. Der Einladung zum SPO-Kongress war denn auch ein entsprechender Spendenaufruf angehängt. «Das Budget für unsere Kandidatinnen und Kandidaten ist knapp», hiess es dort. Doch wie knapp? «Eine wirklich gross angelegte Plakatkampagne können wir uns nicht leisten», sagt Schmidhalter-Näfen. «Wir stellen unseren Kandidaten 300 Postkarten und einen animierten Spot im Internet zur Verfügung. Zudem kommen wir für die dafür nötigen Fotoshootings und Ähnliches auf.» Wollen die Kandidaten mehr Karten oder andere Leistungen, müssen sie dafür selbst aufkommen. «Unser Ziel ist es, dass die Partei einen Grundstock für die Wahlwerbung zur Verfügung stellt», so die SPO-Präsidentin. Billig ist jedoch auch der Wahlkampf der SPO nicht. Allein die Kosten für die Bezirke Brig, Östlich Raron und Goms schätzt Schmidhalter-Näfen auf rund 40 000 Franken.

Martin Meul

02. Februar 2017, 00:00

