Liegt das schönste Schweizer Dorf im Oberwallis?

Es ist realistisch, dass ein Oberwalliser Dorf zum schönsten in der Schweiz gewählt wird. Denn: Gleich vier wurden nominiert.

Die «Schweizer Illustrierte», «L’Illustré» und «Il Caffè» suchen in Zusammenarbeit mit SRF, RTS, RSI und RTR auch 2017 wieder «das schönste Dorf der Schweiz». Die Abstimmung läuft auf der Homepage www.dasschoenstedorf.ch. Mittendrin: Die vier Oberwalliser Dörfer Törbel, Ernen, Visperterminen und Blatten. Wer macht das Rennen? Blatten – das geografisch hinterste Dorf im Lötschental mit seinen zahlreich gelebten Brauchtümern und den Einwohnern, die den unverkennbar schönen «Leetschär Dialäkt» sprechen? Oder das «Heidadorf» Visperterminen? Das Bergdorf am Taleingang des Vispertals ist bekannt wegen seines Reblehrpfads oder eines Wohnmuseums. Ebenfalls nominiert ist das Oberwalliser Dorf Ernen. Sehenswert ist Ernen allein wegen seiner Holzsiedlung, welche die älteste der Schweiz ist, aber auch wegen der Kirche St. Georg, die ein beliebtes Fotosujet darstellt. Und dann ist da noch Törbel: Das Dorf am sonnigen Südhang des Vispertals mit seinen sonnenverbrannten Häusern aus Lärchenholz. Die Abstimmung läuft bis am 23. Mai.

Simon Kalbermatten

11. Mai 2017, 00:00

