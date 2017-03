Viele prominente Frauen zeigen sich vermehrt ungeschminkt in der Öffentlichkeit. Wie halten es die Oberwalliserinnen mit «oben ohne»? Wir haben bei einer Kosmetikerin nachgefragt.

RTL-Explosiv-Moderatorin Sandra Kuhn liess sich vor einiger Zeit live vor der Kamera abschminken und moderierte anschliessend die Sendung, ganz ohne Make-up. Auch in Hollywood zeigen sich viele weibliche Stars in den sozialen Medien «oben ohne». Schauspielerin Katherine Heigl beispielsweise postete ein «ungeschminktes» Bild von sich und ihrem Baby und ihre Berufskollegin Jennifer Garner zeigt sich öfters ohne Make-up in der Öffentlichkeit. Natürliche Schönheit scheint der Trend der Stunde zu sein.

«Gehe ungeschminkt raus»

Wie aber halten es die Oberwalliser Frauen mit dem Ungeschminktsein? «Ich denke, dass das Ungeschminktsein im Oberwallis nicht ein so grosses Thema ist», sagt ­Patricia Studer vom Kosmetikstudio Kosmein in Baltschieder. Als Grund sieht Studer vor allem die Natürlichkeit der Oberwalliserinnen. «Es gibt nicht so viele Frauen, die sich sehr stark schminken», erklärt die Expertin. «Folglich haben viele Frauen auch nicht so grosse Mühe, sich einmal ungeschminkt in der Öffentlichkeit zu zeigen.» Der Gang zum Sport und zum Einkaufen ohne Make-up sei für viele keine grosse Sache, so die Kosmetikerin. «Auch ich gehe manchmal ungeschminkt aus dem Haus», sagt Patricia Studer. «Für mich ist das überhaupt kein Problem.» Kosmetikerinnen sein tendenziell sowieso eher dezent geschminkt, sagt die Expertin und lacht. «Warum das so ist, kann ich aber nicht genau

Achtung «No Make-up»

Dass sich viele prominente Frauen derzeit ohne Make-up im Netz zeigen, findet Patricia Studer gut. «Es braucht beispielsweise sicher einiges an Mut, wenn man ungeschminkt eine Fernsehsendung moderiert, obwohl das Publikum bis jetzt immer nur das ‹perfekte› Gesicht gesehen hat», sagt die Kosmetikerin. Allerdings warnt sie davor, nicht jedem «ungeschminkten» Bild im Netz blind zu vertrauen. «Es gibt den Trend des sogenannten ‹No Make-ups›», sagt die Expertin. Dabei wird versucht, ungeschminkt auszusehen, obwohl man eigentlich Make-up trägt.» So würden zum Beispiel Sommersprossen aufgemalt oder gar tätowiert. «Das soll ein natürliches Image vermitteln», so Studer. «In Tat und Wahrheit ist es aber ein ‹Fake›.»

Junge schminken sich früher

Während die Kosmetikexpertin bei erwachsenen Frauen einen Trend zu dezentem Make-up und Natürlichkeit beobachtet, sieht es bei Mädchen und jungen Frauen eher anders aus. «Vor einigen Tagen habe ich einen Schminkkurs für junge Frauen gegeben», erzählt Studer. «Zum Kurs kamen fast ausschliesslich Sechstklässlerinnen, also Mädchen um die zwölf Jahre.» Sie beobachte, dass sich junge Frauen immer früher für Make-up interessieren würden, so die Expertin weiter. «Am Schluss des Kurses trugen alle Teilnehmerinnen roten Lippenstift und fanden das ganz toll.» Dass die jungen Frauen dann auch so zur Schule gehen würden, glaube sie aber eher nicht. «Da gibt es in diesem Alter wohl doch noch eine gewisse Hemmschwelle», sagt Studer. Grundsätzlich hält die Kosmetikerin nicht allzu viel davon, wenn sich Mädchen bereits in jungen Jahren schminken. «Mit Schminken allein ist es nämlich nicht getan», sagt Patricia Studer. «Die Reinigung des Gesichts am Abend ist sehr wichtig und wird von den jungen Frauen gerne einmal vernachlässigt. Das kann dann schnell zu verstopften Poren und zu unreiner Haut und den damit verbundenen Problemen führen.» Wer sich schminke, müsse gut darauf achten, dass die Gesichtspflege nicht zu kurz komme. Als Trend für den Frühling sieht die Kosmetikexpertin übrigens Pastelltöne. «Je länger das Jahr andauert, desto kräftiger werden die Farben dann», sagt Patricia Studer.

Martin Meul

30. März 2017, 00:00

