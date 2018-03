So fleissig sind unsere Oberwalliser Grossräte

Welcher Oberwalliser Grossrat zeigt sich am meisten im Grossratssaal? Welches ist der grösste Schwänzer? Ein Blick auf die Präsenzlisten während den Sessionen der laufenden Legislaturperiode schafft Klarheit.

Die 34 Oberwalliser Grossräte sind seit Beginn der laufenden Legislaturperiode (2017–2021) im Amt. Seither fanden Debatten und Geschäfte statt, bei welchen aber nicht alle Volksvertreter gleich häufig anwesend waren. Ein Blick in die «Präsenzlisten» der einzelnen Sessionen zeigt: Nicht überraschend tauchen die Namen der einzelnen Fraktionschefs an der Spitze der Rang­liste auf. «Von Amtes wegen» weisen demnach Philipp Matthias Bregy (CVPO), Michael Graber (SVPO) sowie Diego Clausen (CSPO) eine hohe Quote auf. Gar auf eine 100-prozentige Präsenz kommt Grossratspräsident Diego Wellig. Als «höchster «Walliser» leitet er die Sessionen und hat mitunter für Ruhe und Ordnung im Saal zu sorgen.

Kommissionsarbeit im Hintergrund

Die Liste der «normalen» Grossräte führt SVPO-Vetreter Pascal Salzmann an. Er ist sogar noch etwas «fleissiger» als die Fraktionschefs (siehe Tabelle). Am Ende der Rangliste abgeschlagen liegt Patrick Hildbrand von der SVPO. Der als Arzt tätige Briger erklärt das mit einer momentan «beruflich grossen Veränderung. Ich baue zurzeit eine Herzklinik auf, was mich sehr stark in Anspruch nimmt. Die Sicherstellung der 15 Arbeitsplätze in der Herzklinik geht im Moment einer Stuhlpräsenz im Grossen Rat vor. Dies stellt auch kein Problem dar, da der Bezirk Brig über sehr fähige Suppleanten verfügt». Als Vizepräsident der Geschäftsprüfungskommission und in den Fraktionssitzungen sei er politisch auf kantonaler Ebene aber auch in dieser Zeit sehr aktiv. «Es kommt nicht nur auf die Präsenz an, sondern was konkret gemacht wird», sagt SVPO-Fraktionschef Michael Graber. Dies geschehe eben nicht nur im Grossen Rat, sondern auch in den Kommissionen. Ins gleiche Horn bläst der Fraktionschef der CVPO, Philipp Matthias Bregy. «Grossrat bedeutet mehr als nur Präsenz im Grossratssaal. Gerade das Beispiel Urs Juon zeigt, dass auch mit weniger Präsenz ausgezeichnete Arbeit geleistet werden kann, zumal viel Arbeit in den Kommissionen verrichtet wird. Wir versuchen zudem bewusst die Suppleanten regelmässig einzusetzen.» Je nach Bereich oder Region würden diese über wichtige Kompetenzen verfügen. Der gezielte Einsatz der Suppleanten wirke sich dann halt auf die Präsenz der Grossräte aus. Unabhängig von der tatsächlichen Anwesenheit der einzelnen Parlamentarier zeigen sich beide Chefs zufrieden mit der allgemeinen Präsenz in ihrer Fraktion.

Die Rangliste:

Diego Wellig CSPO 27*

Pascal Salzmann SVPO 25

Diego Clausen CSPO 24

Michael Graber SVPO 24

Martin Kalbermatter CSPO 24

Philipp Matthias Bregy CVPO 23

Urban Furrer CSPO 23

Alex Schwestermann CSPO 23

Fabian Zurbriggen SVPO 23

Gaby Fux-Brantschen CVPO 22

Doris Schmidhalter-Näfen SPO 22

Michel Schnyder CSPO 22

Dominic Eggel CVPO 21

Rolet Gruber CSPO 21

Paul Biffiger SVPO 21

Reinhard Imboden CVPO 20

Konstantin Bumann CSPO 20

Rainer Studer CVPO 20

Werner Jordan SVPO 19

Anton Lauber CSPO 18

Benno Meichtry CVPO 18

Gilbert Truffer SPO 18

Lukas Jäger SVPO 18

Manfred Schmid CVPO 17

Aron Pfammatter CVPO 16

Niklaus Furger CVPO 16

Guido Walker CVPO 16

Reinhold Schnyder SPO 14

Martin Lötscher CVPO 14

Bernhard Frabetti SVPO 14

Francesco Walter CVPO 14

Urs Juon CVPO 12

Frank Wenger CSPO 12

Patrick Hildbrand SVPO 7



*Von 27 Halbtagen der laufenden Legislaturperiode seit Mai 2017. Es fehlen zwei Tage, an welchen aufgrund technischer Probleme keine Listen erstellt werden konnten.

Quelle: vs.ch

Peter Abgottspon

22. März 2018, 11:42

