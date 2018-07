Walliser Bergführer als Tourguide auf historischen Pfaden

Für das Sommerprojekt «Die Alpenreise» begleitet die Sendung «Schweiz aktuell» während dreier Wochen Fernsehmoderatorin Sabine Dahinden und drei Publikumsteilnehmer auf ihrer Entdeckungsreise durch die Schweizer Alpen. An vorderster Front als Tourführer mit dabei ist der Bitscher Bergführer Peter Kimmig.

Im Sommer 1863 starteten in London vier junge Frauen und Männer zur ersten geführten Tour durch die Schweizer Alpen. Organisiert vom Reiseunternehmer Thomas Cook hat diese Reise von Chamonix bis auf die Rigi den Tourismus im Alpenraum verändert. Basierend auf den Tagebucheinträgen einer Teilnehmerin begibt sich Fernsehredaktor Michael Weinmann auf Spurensuche entlang der historischen Cook-Route und will so die rasante Entwicklung des Alpenraums in den vergangenen 155 Jahren sicht- und erlebbar machen. Dabei meldet sich Weinmann in der Sendung «Schweiz aktuell» täglich live mit Gästen von einem Schauplatz und behandelt ein aktuelles Thema. Parallel dazu begibt sich eine Tourengruppe bestehend aus drei Publikumsteilnehmern und der Fernsehfrau Sabine Dahinden auf drei verschiedene Bergtouren.

Seit 36 Jahren Bergführer

Geleitet wird die Gruppe von zwei Bergführern: der 27-jährigen Carla Jaggi aus dem Saanenland und dem 60-jährigen Peter Kimmig aus Bitsch. «Das Fernsehen wollte eine Frau und einen Mann, jemand Jüngeres und jemand Älteres. So fiel die Wahl auf uns zwei», erklärt Kimmig. Praktisch seine gesamte Familie ist im Alpensport engagiert. Neben Peter besitzen auch zwei seiner Brüder sowie sein Sohn das Bergsteigerdiplom und arbeiten als Bergführer. Seine Tochter ist Schneesportlehrerin. Das Bergführerpatent hat Kimmig vor fast 40 Jahren 1982 gemacht. Während rund zehn Jahren war er zudem verantwortlicher Ausbildungsleiter der Schweizer Bergführerausbildung. Auch heute noch arbeitet der 60-Jährige hauptamtlich als Bergführer. Mehr als die Hälfte seiner Zeit ist er beruflich ausserhalb der Schweiz unterwegs, sei es im europäischen Alpenraum in Italien, Frankreich, Österreich, Slowenien und Spanien oder vereinzelt auch in Übersee sowie im asiatischen Raum. Vergangene Woche fanden nun die ersten Dreharbeiten zur Sendung «Die Alpenreise» statt: Eine einfache Hochtour im Trientmassiv, dem Schweizer Abschnitt des Mont-Blanc-Massivs. Das erste Fazit von Kimmig ist sehr positiv. «Es herrscht eine gute Stimmung in der Gruppe. Das sensationelle Wetter hat dann noch seinen Teil zum wunderbaren Gesamterlebnis beigetragen», erzählt Kimmig, der betont: «Unter fachlicher Anleitung können in den Bergen Dinge erlebt werden, die sonst nicht möglich wären.» Nächste Woche nimmt die Gruppe eine anspruchsvollere Hochtour im Blüemlisalpmassiv in Angriff. Die dritte Tour schliesslich wird in der Zentralschweiz durchgeführt. Thema: Klettern. Im Gegensatz zu früheren Sommerspecials von «Schweiz aktuell» ist «Die Alpenreise» kein Living-History-Projekt. Zum Einsatz kommen Bergausrüstungen von heute. Von «Die Alpenreise» berichtet die Sendung «Schweiz aktuell» vom 16. Juli bis zum 3. August täglich von Montag bis Freitag jeweils um 19.00 Uhr.

Frank O. Salzgeber

05. Juli 2018, 00:00

