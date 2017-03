«Walliser Örgeler» starten durch

Die Nachwuchsformation «Walliser Örgeler» ist auf der Überholspur. Dank des guten Abschneidens am Jungmusikantentreffen in Baar winkt ihnen ein Auftritt an der BEA. Auch im Schweizer Fernsehen sind die vier Musikanten zu Gast.

Andy Kalbermatten (16), Frederic Tenisch (13), Iwan Zurwerra (17, alle Schwyzerörgeli) und Angelo Eyer (31) an der Bassgeige sind die «Walliser Örgeler». Seit anderthalb Jahren spielt diese Formation zusammen. Mit Erfolg. «Nachdem wir am Folklore-Nachwuchswettbewerb in Huttwil aufgetreten sind, wurden wir für einen Auftritt in der Sendung «Potzmusig» angefragt», erinnert sich Iwan Zurwerra. Inzwischen sind die Aufnahmen bereits im Kasten und werden am 13. Mai ausgestrahlt.

Vielseitiger Teenager

Auch beim Jungmusikantentreffen in Baar vor Wochenfrist war Publikum und Jury begeistert von den jungen Oberwallisern. Jetzt winkt ihnen ein Auftritt an der BEA, der Ausstellung für Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie in Bern. Für Iwan Zurwerra und seine Kollegen eine grosse Anerkennung. «Wir freuen uns riesig darauf», meint Zurwerra, der wie seine Kollegen viel Zeit in sein liebstes Hobby investiert. Der angehende Elek­troinstallateur, der auch «Mainstream»-Musik hört und auch mal in eine Disco geht, hat es vor allem der Berner Örgeli-Stil angetan. «Mir gefallen vor allem herkömmliche Örgeli-Melodien.» Ursula Walti vom Verband Schweizer Volksmusik Oberwallis ist stolz auf die junge Walliser Formation. «Die Ländlermusik hat ein veraltetes Image. Darum ist es umso erfreulicher, dass sich junge Leute dafür interessieren.»

Walter Bellwald

30. März 2017, 05:00

