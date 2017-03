«Ich bin ein Oberwalliser»

Oskar Freysingers «Wahlschlappe» steckt ihm wohl tief in den Knochen. Doch natürlich sind alle ausser ihm Schuld daran. In erster Linie war Voide der falsche Gesell, dann haben die Medien ihn regelrecht «verdreckt» und schlussendlich haben die Oberwalliser ihn hängen lassen. Warum scheint ihm nicht bewusst zu sein, schliesslich sei er ja «ein Oberwalliser und hat kein Welsches Blut», so das Statement des in Savièse wohnhaften.

Diese Aussage muss ich jedoch hinterfragen. Als Leser des «Nouvelliste» schlugen mir regelmässig, auf einer halben Seite, die grinsenden Gesichter des rechten Bündnis entgegen. Im «Walliser Bote» waren diese Werbungen wesentlich dezenter. Auch Oskis Facebook-Profil spricht für etwas anderes, die meisten Einträge sind auf Französisch.

Freysinger hat vermutlich auf ein falsches «cheval» gesetzt und kann es trotzdem nicht zugeben. Die Oberwalliser können es ja jetzt richten...

08. März 2017, 07:00

