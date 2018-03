Semadeni vs Wallis

Die Bündner SP-Nationalrätin Silva Semadeni ist keine Freundin des Wallis. Nachdem sie erst vor Kurzem den Umbau von Ställen und Scheunen ausserhalb von eigentlichen Bauzonen verhindert hat, hat sie gestern im Nationalrat erneut gegen das Wallis geschossen.

Sie hat erreicht, dass der Bundesrat das Schweizervolk über die Olympiakandidatur «Sion 2016» abstimmen lässt und damit mitten im Spiel die Spielregeln geändert. Wenn ihr der Ständerat nun ebenfalls folgt, dann siehts schlecht aus für die Walliser Olympiaträume.

Nachdem in den vergangenen Monaten die grossen Medien der Schweiz massiv Stimmung gegen das Projekt gemacht haben, ist ein Ja an der Urne kaum mehr möglich. Daran wird eine Zustimmung der Walliser Stimmbürger am 9. Juni bei der kantonalen Abstimmung kaum mehr etwas ändern.

14. März 2018, 07:00

Artikel teilen