Wallis, die Südseeinsel

«Earthquake in Wallis and Futuna. M 5.1 in Wallis and Futuna on 27 Nov 2017 15:15 UTC», lautete die heutige Meldung. Ich habe sie irgendwo in den weiten des Internets aufgeschnappt. Ständig begegnen mir dort Meldungen dieser Insel Wallis, die sich irgendwo in der Südsee befindet und unserem schönen Kanton Namensvetterin ist.

Hoffen wir das Beste für die Einwohner des zu Frankreich zählenden Flachlands. Anscheinend scheint die Region wie die unsrige immer wieder mal von Erdbeben heimgesucht zu werden. Auch wenn sich die Schlagzeilen nicht gerade erheiternd anhören: Eines Tages muss ich da hin.

Ich melde mich freiwillig als Berichterstatter ...

28. November 2017, 07:00

Artikel teilen