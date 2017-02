Wenn ein Walliser eine Reise tut...

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen, heisst es ja eigentlich. Wenn man allerdings im Wallis wohnt und eine Reise tut, dann kann es sehr gut sein, dass die Anreise zum Flughafen länger dauert als der Flug selbst. Egal ob Genf, Zürich, Basel oder Milano – man sitzt sicher mal zwei Stunden im Zug und will natürlich auch nicht auf den letzten Zacken am Flughafen auftauchen, weshalb es, je nach Abflugzeit, sogar nötig wird, am Vorabend anzureisen.

Dieses Problem hatte ich vor ein paar Jahren auch mal. Weil ich darauf vertraute, dass an einem Flughafen wie Zürich bestimmt irgendein Restaurant oder eine Bar offen ist, habe ich keine Übernachtungsmöglichkeit organisiert, sondern bin mit dem letzten Zug gen Limmatstadt gefahren. Und wisst ihr was? Vertraut nie darauf, dass an einem Flughafen während der Nacht irgendetwas offen sein wird! Wenigstens haben mir einige andere Reisende und auch ein paar Bettler Gesellschaft geleistet...

Situationen, die man vermeiden könnte, wenn man ganz einfach von Sitten aus fliegt. Ab Dezember sollen ja einige britische Destinationen sowie Rotterdam und Brüssel in den Flugplan aufgenommen werden. Vielleicht nicht gerade erste Wahl für die Sommerferien, aber für eine Städtereise durchaus eine gute Option. Und wer sagt denn – dieses Angebot richtet sich ja eigentlich an ausländische Touristen – dass man den Spiess nicht umdrehen kann?

15. Februar 2017, 07:00

