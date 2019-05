Jetzt sind die Walliser Gemeinden gefordert

Wallis | Jetzt gehts ans Eingemachte: Die Gemeinden des Kantons Wallis müssen in den kommenden Jahren 1080 Hektaren Bauland zurückzonen. Das sind 1500 Fussballfelder. Und viele Emotionen.

Armin Bregy

Mit der gestrigen Genehmigung des kantonalen Richtplans durch den Bundesrat sind die Spielregeln klar: Das Wallis muss 1080 Hektaren Bauland zurückzonen und weitere 1000 Hektaren einfrieren. Das sind 12 Prozent der gesamten Bauzonenfläche im Kanton. Dafür haben die Gemeinden sieben Jahre Zeit – in besonderen Fällen bis zu zehn Jahren. Eine schwierige Aufgabe für die ­Exe­kutiven der Gemeinden. Doch eine mögliche, so Damian ­Jerjen, Chef der Dienststelle für Raumentwicklung.

Laut Bundesgericht eher keine Entschädigung

«Eine Mehrheit der Walliser Gemeinden hat sich in den letzten Jahren bereits intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Seit Jahren arbeitet die Dienststelle für Raumentwicklung mit den Gemeinden zusammen», sagt Jerjen. Die Gemeinden müssen in den kommenden zwei Jahren ein Raumkonzept erarbeiten, das Siedlungsgebiet definieren und aufzeigen, wie sich die Gemeinde entwickeln soll. Dieses Raumkonzept ist die Grundlage des Zonenplans, der von der Urversammlung genehmigt werden muss.

Akzeptiert die Urversammlung den Zonenplan nicht, muss schlussendlich der Kanton intervenieren und einen Zonenplan definieren oder eine Planungszone erlassen. «Dies wollen wir aber vermeiden und wäre Ultima Ratio», so Jerjen.

Die Dienststelle für Raumentwicklung hat den kantonalen Richtplan in den letzten Jahren vorangetrieben, im letzten Jahr hat der Grosse Rat ­grünes Licht gegeben. Dass es trotzdem zu emotionalen Debatten mit den betroffenen ­Bodeneigentümern kommen wird, weiss auch Jerjen. «Mit unserer Sonderregelung haben wir erreicht, dass nur die ­Flächen ausgezont werden müssen, die in den kommenden 30 Jahren nicht genutzt werden. Aber es ist klar: Es wird Bodeneigentümer geben, die Bauland verlieren. Und das wird keine einfache Diskussion sein.» Zumal die Frage der Entschädigung offenbleibt. «Falls es sich um eine materielle Enteignung handelt, wird diese entschädigt», sagt der Chef der Dienststelle für Raumentwicklung dazu. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichts müsse man aber davon ausgehen, dass dies bei Flächen ausserhalb des Siedlungsgebiets eher nicht der Fall sein werde.

Klar sei, dass Flächen möglichst nicht dort zurückgezont werden, wo Entwicklungsabsichten bestehen. Auch sei es nicht das Ziel, attraktive Baulagen zurückzuzonen. «Die Gemeinden werden diese Aspekte bei ihrer Raumstrategie berücksichtigen», so Jerjen, und man werde sie in diesem Prozess unterstützen. «Wir haben Arbeitshilfen erstellt, die wir den Gemeinden zur Verfügung stellen. Im Herbst folgen verschiedene Informationsveranstaltungen. Zudem haben wir bei der Dienststelle für Raumentwicklung Mitarbeiter, die die Gemeinden begleiten und betreuen.»

«Walliser

Sonderregelung»

Der Kanton Wallis ist der Kanton, der von den Rückzonungen am stärksten betroffen ist. Um diese Rückzonungen auf das Nötigste zu beschränken und zu vermeiden, dass zurückgezonte Flächen später wieder eingezont werden müssen, machte der Kanton den Vorschlag, das Siedlungsgebiet so festzulegen, dass

der Entwicklungsbedarf auf 30 Jahre hinaus und nicht

nur wie vorgesehen für die nächsten 15 Jahre gedeckt werden kann. Staatsrat Jacques Melly zeigte sich in einer Medienmitteilung erfreut über die Genehmigung aus Bundesbern, die diese «Walliser Sonderregelung» ­zulässt. «Mit seinem Entscheid hat der Bundesrat somit das Siedlungsgebiet bis 2045 sowie das vom Kanton vorgeschlagene Vorgehen zur Dimensionierung von Bauzonen für die Wohnnutzung festgelegt», so Melly. Das ­Bundesamt für Raument­wicklung (ARE) will indes nicht von einer «Walliser ­Sonderregelung» sprechen, es gebe auch andere Kantone, bei denen man die speziellen Voraussetzungen berücksichtigt habe, etwa den Kanton Jura.

Während des Genehmigungsverfahrens brachten die Bundesbehörden auch Vorbehalte an. «Der Bund will sicherstellen, dass die Regelungen des Richtplans auch eingehalten werden. Daher hat er uns Kontrollmassnahmen auferlegt. Jede Neueinzonung muss dem Bund eröffnet werden, zudem müssen wir jährlich Bericht erstatten über den Fortschritt in den Gemeinden», erklärt der Walliser Raumentwicklungs-Chef Jerjen. Somit ist klar: Die Gemeinden müssen zügig und zeitnah agieren. Und sie werden dabei gefordert sein.

«Es ist nicht das Ziel, attraktive Baulagen ­zurückzuzonen» Damian Jerjen

Chef der Dienststelle

für Raumentwicklung

Einzonungsstopp für Kantone

Am 30. April endete die fünfjährige Frist, während

der die Kantone ihre Richtpläne an das revidierte

RPG anpassen mussten. Jene Kantone, die noch ­keinen vom Bundesrat genehmigten angepassten Richtplan haben, dürfen ab sofort nicht mehr einzonen – auch dann nicht, wenn sie die eingezonten Flächen gleichzeitig und flächengleich kompensieren würden. Die Kantone Glarus, Obwalden und Tessin dürfen daher seit gestern Mittwoch kein Bauland mehr einzonen. Dasselbe gilt für die Kantone Genf, Luzern, Schwyz und Zürich, für die der Bundesrat ­bereits am 10. April 2019 einen Einzonungsstopp ­angeordnet hat.

02. Mai 2019, 00:00

