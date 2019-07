Walliser in Prag

Mehrere Walliser Spieler nahmen in der Woche vom 9. bis 13. Juli am internationalen Juniorenturnier «Prag Games 2019» teil. Es waren über 300 Juniorenteams in verschiedenen Alterskategorien zwischen zwölf und 18 Jahren am Start. Sie stammten mehrheitlich aus Tschechien und der Schweiz, aber auch aus Schweden, Finnland, Lettland, Deutschland China und der Slowakei.

Hannah Soltermann und Kim Heinzmann schafften es mit ihrem Team «Unihockey Berner Oberland» nach einem knappen Sieg und zwei Unentschieden in der Vorrunde bis in die Achtelfinals. Dort war für sie dann nach einer Niederlage gegen das slowakische Team von «ZS-Nemsova» das Turnier zu Ende.

Der «UHC Thun B17» mit den beiden Spielern Matthias Juon und Lionel Biffiger schied bereits im Sechzehntelfinal aus, gegen die Schweden von «Bears Floorball». Eine sehr gute Leistung wurde dabei mit einer knappen 0:1 Niederlage schlecht belohnt.

Mit dem «UHC Thun B15» waren Justin Abgottspon, Johann Polonio und Joel Nieser engagiert. Nach einer guten Vorrunde mit zwei Siegen verpassten die Thuner anschliessend aber die A-Playoffs. Die Niederlage im Achtelfinalspiel gegen «Florbalova skola Plzen» aus Tschechien bedeutete dann das Turnierende.

Joel Gsponer war Teil des Teams «Bern Selection B14», das ein starkes Turnier zeigte und alle Spiele gewann. Nach einem intensiven Halbfinale und einem knappen Sieg gegen das tschechische Team von «ACEMA Sparta Prag» stand man daher verdient im Finale. Auch dort setzte sich das Team souverän mit 8:1 gegen die Letten von «Rubene» durch. «Bern Selection B14» wurde Prag Games Sieger in der Kategorie B14.

Sven Gsponer schliesslich war mit dem Team «Bern Selection B12» am Start. Die jungen Boys schlossen die Vorrunde mit drei Siegen ab und verloren dann im Viertelfinale gegen den späteren Sieger «Bulldogs Brno» aus Tschechien.

pd/tma

18. Juli 2019, 10:00

Artikel teilen