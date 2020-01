Starke Oberwalliser beim UBS Kids Cup Team in Thun

Das Siegerteam des LLT Oberwallis in der Kategorie U14 Mixed beim UBS Kids Cup Team in Thun. Foto: zvg

Zwölf Teams des LLT Oberwallis mit 60 Athletinnen und Athleten haben sich erfolgreich an der Ausscheidung des UBS Kids Cup Team in Thun einer grossen Konkurrenz gestellt.

In der Lachenhalle in Thun fand die lokale Ausscheidung des UBS Kids Cup Team statt. Das Team ist Teil der ganzjährigen Nachwuchsserie «UBS Kids Cup». Gegen 800 Kinder und Jugendliche in 150 Teams haben sich in den Disziplinen Sprint, Sprung, Biathlon einen packenden Wettkampf geboten, abgeschlossen durch den schon fast legendären Team-Cross vor einer Kulisse, die die Lachenhalle schon fast zum Bersten gebrachte.

Nach dem Motto der frühe Vogel fängt den Wurm, haben sich die die älteren Jahrgänge des LLT Oberwallis bereits am Sonntag früh auf den Weg nach Thun gemacht. Der Aufwand sollte sich lohnen. Die 12 Teams mit rund 60 Athletinnen und Athleten des LLT Oberwallis erreichten sechs Podestplätze (1. Platz: U14 Mixed, 2. Platz: U16 Mixed und U16 Boys, 3. Rang: U12 Boys und U10 Girls). Diese sechs Teams haben sich gleichzeitig für den Regionalfinal vom 8. März qualifiziert.

Ziel ist schliesslich der Schweizer Final vom 21. März in Martinach. In einem hochkarätigen Feld haben sich auch die übrigen Teams aus dem Oberwallis sehr gut geschlagen und weitere Podestplätze zum Teil nur knapp verpasst. Die weiteren Platzierungen in den Kategorien U12 Boys: Platz 4 und 8, U12 Girls: Platz 5 und 16, U14 Girls: Platz 13 und 15.

24. Januar 2020, 17:59

