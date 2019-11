Spannung garantiert

Am Samstag spielten die Damen in Saas-Grund die zweite Meisterschaftsrunde. Im Anschluss folgten noch vier Cup Achtelfinalspiele der Herren.

Nach einem ernüchternden ersten Spieltag erspielten sich die Fletschi Cracks mit viel Einsatz

zwei Siege. Gegen den STV Baltschieder Damen sowie den STV Baltschieder Future liessen

sie nichts anbrennen. Sehr souverän zeigte sich ebenfalls der UHC Naters-Brig, welcher sowohl

gegen den UHC Bitsch sowie gegen die Damen des STV Baltschieder die volle Punktzahl

erreichten. Somit stehen sie weiterhin an der Tabellenspitze. Auf den Plätzen drei und vier

liegen derzeit der Neuling UHC Bitsch sowie die Green Vipers aus Turtmann.

Im Direktduell der beiden Teams entwickelte sich eine sehenswerte Partie, welche mit einem gerechten

Unentschieden endete. Mit je einer Niederlage und einem Unentschieden war die Ausbeute

dieser beiden Mannschaften an diesem Tag durchzogen.

Einen bisher bitteren Saisonstart erleben die Spielerinnen des STV Baltschieder. Sie fuhren auch dieses Wochenende ohne Punkte nach Hause und stehen nach zwei Spieltagen am Tabellenende.



Herren Cup

Nach den Spielen der Damenmeisterschaft fanden vier Partien des Cup-Wettbewerbes statt.

Dabei qualifizierten sich die Embd Devils 2, der UHC Pfynland 1 und UHC Pfynland 2 sowie der

STV Baltschieder für die Viertelfinals.



Am kommenden Samstag treten die Herren A der OUM zur zweiten

Meisterschaftsrunde in der Turnhalle Klosi in Naters an. Ebenfalls werden die Teams der

Juniorengruppe im Einsatz stehen.

zen

19. November 2019, 14:01

Artikel teilen