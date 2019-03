Grand Prix Migros Finale 2019: 16 Medaillen gehen ins Wallis

Am Wochenende fand im Entlebuch das grosse Finale des Grand Prix Migros statt. 750 Kinder und Jugendliche aus 25 Kantonen und zehn Ländern starteten. Der Sieger-Kanton Bern gewann 23 von möglichen 108 Medaillen. Der Kanton Wallis klassierte sich mit 16 Medaillen direkt dahinter auf dem zweiten Rang.

Bei traumhaftem Wetter empfing Sörenberg die Finalteilnehmer und ihre Begleiter. An beiden Renntagen sorgte der Skinachwuchs für viel Action und Spektakel am wichtigsten Breitensportanlass von Swiss-Ski.

Die Erst- bis Drittplatzierten der 13 Grand Prix Migros Qualifikationsrennen zeigten grossartige Leistungen im Riesenslalom und im Kombi-Race. Am schnellsten unterwegs war der Kanton Bern mit 23 Medaillen. Der Kanton Wallis sicherte sich 16 Medaillen.

Hier geht's zu den Ranglisten.

Autogrammstunde mit Skistars

Bereits am Donnerstag und Freitag konnten die Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer auf ausgesteckten Läufen nochmals trainieren und den letzten Feinschliff für die bevorstehenden Rennen holen. Am Freitagabend fand dann die grosse Eröffnungsfeier in Sörenberg statt.

Swiss-Ski Präsident Urs Lehmann, Sabine Wermelinger, Gemeindepräsidentin von Sörenberg und Sabine Achermann, Präsidentin vom Organisationskomitee, stimmten die Anwesenden auf die bevorstehenden Rennen ein. Dank Moderator Sepp Odermatt, der berühmten Stimme vom Chuenisbärgli, kam sogar Weltcup-Stimmung auf.

Der Höhepunkt für viele Kinder und Jugendliche war der Auftritt der Swiss-Ski Athleten Thomas Tumler und Nils Mani. Die anschliessende Autogrammstunde war sehr beliebt, alle wollten sich eine Unterschrift ergattern. Am Wochenende bekamen die Teilnehmenden nochmals die Chance auf ein Autogramm, dann nämlich von Corinne Suter, Niels Hintermann und Nicole Baumgartner.

pd/msu

31. März 2019, 16:33

Artikel teilen