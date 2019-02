Walliser an der Winter-Universiade

Eishockey | Weltsportspiele der Studenten in Russland

Jeremy Paris (links) und Estelle Kruegel fahren im März an die Weltsportspiele der Studenten nach Westsibirien. Foto: zvg

Estelle Kruegel und Jeremy Paris, die an der HES-SO Wallis studieren, werden in Russland an der 29. Ausgabe der Winter-Universiade, teilnehmen. Sie spielen beide Eishockey. Die Weltsportspiele der Studierenden finden vom 2. bis 12. März im westsibirischen Krasnoyarsk statt.

Estelle Kruegel studiert Tourismus, Jeremy Paris ist Student der Betriebsökonomie. Neben ihrem Studium spielt Kruegel in der Eishockey-Frauen-Liga, Paris in der 1. Eishockey-Liga.

«Für jemanden, der sich für ein Studium entschieden hat und nicht professionell Hockey spielt, ist es unglaublich, die Schweiz und die HES-SO Valais-Wallis an einem solchen Grossanlass repräsentieren zu dürfen. Für mich steht nicht das Resultat im Vordergrund, sondern die gesamte Erfahrung. Und ich weiss, dass nichts anderes zählen wird, sobald ich auf dem Eis stehen werde», so Paris.

Estelle Kruegel sieht der Teilnahme mit gemischten Gefühlen entgegen. «Das Niveau der Konkurrenz ist ziemlich hoch, vor allem der Teams aus den USA und Kanada. Doch ich freue mich, dass ich diese Chance erhalte. Ich kann vor Spannung kaum mehr schlafen. Und für mich als Tourismusstudentin ist es besonders interessant, ein solches Grossevent aus nächster Nähe erleben zu dürfen.»

pd/wb

22. Februar 2019, 17:45

Artikel teilen