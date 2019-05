Der späte Jubel

FC Sitten | 1:0-Heimsieg gegen Neuenburg Xamax durch einen Treffer in der 93. Minute

Der FC Sitten holt sich gegen Neuenburg Xamax dank einem Treffer von Bastien Toma in letzter Sekunde drei eminent wichtige Punkte im Kampf gegen die Barrage.

Das Heimteam hatte in der ersten Halbzeit wohl mehr Ballbesitz, schaffte es aber nicht diesen optischen Vorteil in Tore umzumünzen. Die beste Chance hatte Fortune (12.) mit seinem Pfostenschuss. Auf Seiten von Xamax verpasste Kemal Ademi (26.) die Führung für die Gäste alleine vor Sitten-Torhüter Fickentscher.

In einer schwachen Partie neutralisierten sich die beiden Teams in der zweiten Halbzeit dann weitestgehend. Das erlösende Tor von Bastien Toma war für die Sittener schmeichelhaft - ein Unentschieden wäre das gerechte Resultat in einem Duell zweier verunsicherter Teams gewesen.

Mit nun vier Punkten Vorsprung und zwei ausstehenden Spielen ist der Ligaerhalt für die Walliser greifbar nahe.

Sion - Neuchâtel Xamax 1:0 (0:0)

10'000 Zuschauer. - SR Hänni. - Tor: 93. Toma 1:0.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Kouassi, Neitzke, Angha; Zock, Mveng (84. Baltazar), Toma; Fortune (62. Khasa), Itaitinga (61. Adryan); Kasami.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Oss, Djuric, Kamber; Doudin, Di Nardo (68. Veloso), Pickel; Nuzzolo, Ademi (79. Pululu).

Bemerkungen: Sion ohne Ndoye (gesperrt), Grgic, Lenjani, Carlitos, Abdellaoui, Morgado, Mitrjuschkin, Raphael, Bamert und Song (alle verletzt). Neuchâtel Xamax ohne Le Pogam und Serey Die (beide verletzt). 12. Pfostenschuss Fortune. 57. Lattenschuss Ademi. Verwarnungen: 16. Di Nardo (Foul/nächstes Spiel gesperrt). 20. Mveng (Foul).

15. Mai 2019, 22:04

