Doppelerfolg für Stefan Anthenien

Ultra-Radsport | Stefan Anthenien Solo-Dritter an der Tortur und gleichzeitig Vize-Schweizermeister

Für einen grossen Kampf belohnt. Stefan Anthenien erreichte das Ziel in Schaffhausen als Gesamt-Dritter. Foto zvg Foto:

Der Baltschiedner Stefan Anthenien feierte bei seiner ersten Teilnahme an der Tortur gleich zwei Erfolge: Mit dem 3. Platz in der Solo-Wertung und dem zweiten Rang in der Schweizer Meisterschaftswertung übertraf er die eigenen Erwartungen.

Anthenien erreichte das Ziel in Schaffhausen in einer Zeit von 42:43:57 Stunden und verlor dabei gute drei Stunden auf den Sieger Roger Nachbur. Das Rennen über 1000 Kilometer und 14'000 Höhenmeter rund um die Schweiz verlangte den Teilnehmern alles ab. Für Anthenien war es erst die zweite Teilnahme an einem Ultra-Radrennen.

Auch bei den Damen trat mit Deborah Salzmann eine Oberwalliserin an. Sie erreichte das Ziel nicht und musste unterwegs aufgeben.

18. August 2019, 12:37

Artikel teilen