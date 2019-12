Neuer Austragungsort. Die «iischi Arena» in Brig-Glis. Foto mengis media Foto:

Das Regio League-Spiel zwischen dem EHC Saastal und dem EHC Adelboden findet heute Abend nicht wie geplant im Saastal statt.

Neu wird das Spiel in der «iischi Arena» in Brig-Glis angepfiffen. Grund dafür sind die zu erwartenden Niederschläge am Abend. Puckeinwurf ist um 20.00 Uhr.

wb

11. Dezember 2019, 08:57

