Klare Niederlage für die Löwinnen

Die NLB-Damen Grossfeld des UHC Visper Lions blieben gegen die Floorball Riders Dürnten Bubikon Rüti chancenlos und verloren die fünfte Meisterschaftsrunde deutlich mit 1:8. Die Herren 3. Liga Grossfeld erspielten sich auswärts den zweiten Sieg nach zwei Spielen.

Die FB Riders wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und zeigten, weshalb sie in der vergangenen Saison an der Tabellenspitze der NLB standen. Die Löwinnen wurden von der ersten Minute an tief in der eigenen Platzhälfte unter Druck gesetzt. Kurz vor Ende des zweiten Drittels netzte Passeraub auf Zuspiel von Kronig ein und erzielte den Ehrentreffer für die Damen aus Visp.

Im letzten Drittel mussten die Lions erneut zwei frühe Gegentore hinnehmen. Infolge einer Zwei-Minuten-Strafe gegen die Riders kamen die Damen aus Visp zu einigen Torabschlüssen, welche aber allesamt erfolglos blieben. Fazit: Die FB Riders waren physisch, technisch und taktisch eine Nummer zu gross für die Löwinnen.

Aufgrund der Nati-Pause findet die nächste Runde erst wieder am Wochenende vom 26./27. Oktober statt. Die Lions spielen am Samstag auswärts gegen Waldkirch St. Gallen.

pd/tma

09. Oktober 2019, 17:50

