Knappe Niederlage für die Visper Lions

Der UHC Visper Lions Herren verliert gegen den UHT TV Wohlen mit 3:4 nach Verlängerung.

Das Visper Herren Grossfeld-Team reiste nach Mühlefeld. Dort spielten sie gegen den nach der vierten Runde auf dem 2. Platz liegenden UHT TV Wohlen. Nach einer kurzen Druckphase am Anfang des ersten Drittels kamen die Visper immer besser ins Spiel. Trotz mehreren Chancen auf beiden Seiten blieb das erste Drittel torlos.

Im zweiten Drittel gab es auf beiden Seiten mehrere hochprozentige Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Innerhalb kürzester Zeit erzielte Mathias Loye dann zwei Tore und brachte die Visper in Führung.

Im letzten Drittel gelang dem UHT TV Wohlen der Ausgleich durch zwei eher glückliche Treffer. Die Visper gingen dann aber wieder durch einen Drehschuss von Ramon Murmann in Führung. Nach einem hohen Ball in den Torraum erzielte der UHT TV Wohlen sogleich wieder den Ausgleich. Dadurch ging das Spiel in die Verlängerung. In dieser verloren die Visper im Angriff den Ball, wodurch den Wohlenern ein Konter und somit der entscheidende Siegestreffer gelang.

pd/en

06. November 2019, 10:39

Artikel teilen