Marco Reichmuth siegt auf der Moosalp

Marco Reichmuth heisst der Sieger beim Regionalen Schwingfest auf der Moosalp. Dem Zuger reichte im Schlussgang ein gestellter Gang gegen den meist genannten Favoriten Simon Anderegg.

Reichmuth verpasste am vergangenen Wochenende am Eidgenössischen in Zug einen Eidgenössischen Kranz nur knapp. Mit dem Sieg auf der Moosalp feierte Reichmuth damit einen versöhnlichen Saisonabschluss. Er gewann das Fest als Sieger 1a. Sein Kontrahent im Schlussgang wurde von den Kampfrichtern als 1b Sieger verkündet.

Bester Oberwalliser war Jorin Imhasly aus Fieschertal. Neben der Aktivkategorie wurde in vier verschiedenen Junioren-Kategorien um den Sieg gekämpft. Mehr zum Oberwalliser Schwingfest lesen Sie in der morgigen WB-Ausgabe.

01. September 2019, 17:39

Artikel teilen