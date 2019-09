Zermatt: Golf auf über 2'500 Metern über Meer

Am vergangenen Wochenende wurde der Matterhorn Eagle Cup in und um Zermatt durchgeführt. Herausfordernd waren für die Organisatoren vor allem die Wetterverhältnisse. Das Programm musste kurzfristig angepasst werden.

Am Samstag fanden die Partien im Golfclub Matterhorn statt, am Sonntag auf dem Eagle Cup Platz auf Rotenboden (über 2'500 Meter über Meer.) Gestartet sind die Teilnehmer in einem Schneegestöber, am Schluss gab es blauem Himmel und Sonnenschein auf dem Riffelberg.

Man spielte im Format «Four Ball Better Ball», zusätzlich wurden die besten Einzelergebnisse gewertet. In der Gesamtwertung über zwei Tage setzte sich, in der Kategorien «Brutto», das einheimische Team Amadé Perrig, Roman Mooser, Josef Fux und Marcel Mooser mit 201 Punkten durch.

In der Kategorie «Netto» platzierten sich vorranging Gästeteams auf dem Podest. Mit 196 Punkten gewann die Gruppe Reto Sprecher, Dani Godat, Priska Kaufmann und Stefan Strahm. Mit nur drei Punkten Rückstand schaffte es das Team Anne Janssen, Prisca Schäppi Tscherrig, Peter Tscherrig und Patrick Verbert auf den zweiten Platz. Das Frauenteam Nadine Rupp, Alexandra Büchel, Simone Gertschen und Ulla Schu klassierte sich mit 189 Punkten auf dem dritten Rang.

Den traditionellen Eagle Cup mit dem besten Einzelergebnis gewannen Prisca Schäppi Tscherrig vom Golfclub Blumisberg und Patrick Mettler vom Golfclub Aarental.

Das Feld setzte sich aus Teilnehmern aus mehr als fünf Nationen und 18 Golfclubs zusammen. Unterstützt wurde der Anlass von der Burgergemeinde Zermatt und Zermatt Tourismus.

12. September 2019, 09:31

