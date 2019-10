Nächster Kantersieg

Der EHC Visp lässt dem 9:2 gegen Winterthur ein 7:0 bei Thurgau folgen und schliesst damit eine perfekte Woche mit dem dritten Sieg ab.

Die Mannschaft von Trainer Matti Alatalo ist weiter in Torlaune. Gegen die Ostschweizer trafen diesmal Van Guilder (2), Spinell, Josephs, Riatsch, Ranov und Brügger. Bei den Toren von Brügger und Josephs agierten die Gäste mit einem Mann mehr auf dem Eis.

Mit drei Siegen in Folge haben sich die Visper damit definitiv aus dem sportlichen Tief befreit. Am Dienstag kommt es in der Lonza Arena zum Duell mit dem HC La Chaux-de-Fonds.

wb

06. Oktober 2019, 19:45

Artikel teilen