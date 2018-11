Niederlagenserie gestoppt

HC Siders | In Düdingen gewinnen die Mittelwalliser 4:3 nach Verlängerung

Gegen Thun, Wiki- Münsingen und Valais-Chablais zog der HC Siders den Kürzeren und gab die Tabellenführung ab. Gestern aber buchte Siders wieder zwei Punkte.

Es war gestern vielleicht der richtige Zeitpunkt für den HC Siders, um gegen Düdingen zu spielen. Die Freiburger verloren am Sonntag in der Cup-Qualifikation gegen das unterklassige Franches-Montagnes gleich mit 3:9. Düdingen war also angeschlagen und Siders nutzte das aus, wenn auch erst nach Startschwierigkeiten.

Torlos verliefen die ersten 20 Minuten, in denen je ein Powerplay ungenutzt blieb. Siders hatte gestern kumuliert knapp sieben Minuten lang einen Match in Überzahl, ohne aber ein Tor zu schiessen. Dafür traf Düdingens Bussard im Powerplay zum 1:0 und Stettler legte bei Spielmitte nach, 2:0 für die Freiburger.

Zwei Tore von

Servette-Leihspielern

Nun war das Team von Trainer Dany Gelinas gefordert und es reagierte auch. Mike Lazarevs verkürzte auf 2:1 und im letzten Drittel gelang den Mittelwallisern (48. und 50.) die Wende zur erstmaligen Führung. Verteidiger Eliott Meyrat glich zunächst aus, dann schoss Yoan Massimino sein sechstes Saisontor zum 3:2. Womit der Leihspieler aus Genf nun bei 15 Skorerpunkten steht und teaminterner Topskorer ist.

Es blieb beim Rhythmus, dass alle zwei Minuten ein

Tor fällt. Knutti markierte

das 3:3 (52.) und trotz guter Individualisten profitierte

Siders im Anschluss nicht

von einem Powerplay. Es sicherte sich aber den Zusatzpunkt – und damit den mental wichtigen Sieg nach drei Niederlagen – in der Verlängerung. Dort gelang Verteidiger Maxime Montandon sein drittes Saisontor.

Auf Siders wartet nun morgen (20.00 Uhr) eben-

falls die Aufgabe in der Cup-Qualifikation. Auf dem Papier scheint das Spiel gegen den EHC Raron aus der 2. Liga

eine klare Sache zu sein.

Und morgen Abend in der Grabenhalle?wb

Düdingen - Siders 3:4 n. V.

(0:0, 2:1, 1:2, 0:1)

Sensee-See-Arena, 274 Fans. – Sr. Fluri; Humair/Francey. – Tore: 24. Bussard (Kohler, Holzer/Ausschluss Lazarevs) 1:0. 31. Stettler (Dousse, Zwahlen) 2:0. 34. Lazarevs (Kyparissis) 2:1. 48. Meyrat (Heinimann, Lazarevs) 2:2. 50. Massimino (Bitz, Meyrat) 2:3. 52. Knutti (Holzer, Maillard) 3:3. 65. (64:24) Montandon (Depraz) 3:4. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Düdingen. 3-mal 2 Minuten gegen Siders.

Siders: Giovannini; Guyenet, Meyrat; Wyniger, Bitz; Benoist, Montandon; Massy; Depraz, Rimann, Massimino; Abreu de Nobrega, Ducret, Maillard; Kyparissis, Heinimann, Lazarevs; Devouassoux, Wyssen, Bonny; Impose.

Bemerkungen: Siders ohne Girardin (verletzt) und Dozin (Pause).

08. November 2018, 01:00

Artikel teilen