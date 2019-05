Vorbereitungen laufen

In einem Monat endet die Tour de Suisse 2019 (TdS) mit einem Radsportfest im Oberwallis. An einer Medienorientierung präsentierte Kurt Betschart, technischer Direktor der TdS einige Fakten. Lokalmatador Kilian Frankiny lancierte den Social Media-Publikumswettbewerb «Ein Velo auf Reisen».

Anlässlich der Medienorientierung wurde ausserdem der Dekorationswettbewerb offiziell lanciert, heisst es in einer Pressemeldung vom Mittwoch. Die Bevölkerung von Niederwald bis Oberwald sei ab sofort eingeladen, die Gommer Dörfer farbenfroh zu dekorieren. Martin Nanzer, Medienverantwortlicher: «Der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. Einzig ein Bezug zum Velosport und eine Mindestgrösse von einem Meter ist wichtig, damit die Sichtbarkeit gegeben ist. Vielleicht wäre dies auch eine spannende Herausforderung für die Schulen in unserer Region.»

Social Media Kampagne

Ebenfalls an der Medienorientierung anwesend war der Gommer Radsportprofi Kilian Frankiny. Weiterhin bleibt es für Frankiny spannend, ob er für sein Team Groupama FDJ als Lokalmatador an der TdS starten kann. «Ich bin äusserst motiviert, an der Tour de Suisse 2019 zu starten und würde mich sehr freuen, wenn mein Team mir dieses einzigartige Erlebnis in meiner Heimat ermöglicht. Die Strecke der Königsetappe gehört zu meinen Lieblingstrainingsstrecken und ich kenne die Strassen bestens.»

Ausgestattet mit einem GPS-Tracker wurde im Anschluss an die Medienorientierung ein Velo auf eine abenteuerliche Reise geschickt. Frankiny kam die Ehre zu Teil, die erste Fahrt auf dem Velo des lokalen OKs zu absolvieren. Das Bike ist frei zugänglich und kann von jeder Person auf einer Strecke nach Wunsch gefahren und an einer neuen Position platziert werden.

pd/tma

22. Mai 2019, 18:48

Artikel teilen