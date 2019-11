Oberwalliser Sportler des Jahres gesucht

Jede Stimme zählt bei der Abstimmung für die Oberwalliser Sport Awards 2019.

Oberwalliser Sportler setzten auch 2019 wieder zahlreiche Glanzlichter. Es gab Erfolge auf dem internationalen Parkett und unsere Athleten fungierten dabei als Botschafter für das Oberwallis. Aber auch fernab der grossen Sportwelt waren die Oberwalliser Sportler für viele Höhepunkte besorgt. Mit den Oberwalliser Sport Awards möchte mengis media diese sportlichen Leistungen in einem angemessenen Rahmen würdigen.

Eine Kommission des Panathlon Clubs hat in den Kategorien Nachwuchs, Frauen, Herren und Mannschaften die Kandidaten bestimmt. Dabei standen nicht weniger als 60 Vorschläge zur Auswahl. Die Leistungen der Sportler werden nun von den Mitgliedern des Panathlon Clubs und vom Sportpublikum im Oberwallis bewertet. Alle Interessierten können hier ihre Stimme abgeben. Bei der definitiven Bestimmung der Gewinner zählen die Resultate der Fachjury und die Ergebnisse des Publikums zu je 50 Prozent.

Am Freitag, 29. November, finden im Kollegium in Brig die Oberwalliser Sport Awards 2019 statt. Schwerpunkt sind wie jedes Jahr die Sportlerehrungen, bei denen die besten Leistungen der vergangenen Saison in den obgenannten Kategorien gewürdigt werden. Wie in den letzten Jahren vergeben die Organisatoren auch heuer den Preis für den Behindertensport und den Prix Panathlon. Im Rahmenprogramm der Sport Awards 2019 steht der Nachwuchs in den Sportarten Laufsport und Leichtathletik im Mittelpunkt.

21. November 2019, 12:18

