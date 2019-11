Suche nach einem Nachfolger läuft

Letzter Auftritt. Stéphane Henchoz tritt nach der diskussionslosen Niederlage in St. Gallen zurück. Foto Keystone Foto:

Sitten-Trainer Stéphane Henchoz hat am Sonntagmorgen seine Demission eingereicht. Am Vorabend hatte seine Mannschaft in St. Gallen 0:3 verloren.

Auf der Klub-Website begründet Henchoz seinen Rücktritt mit den zuletzt ausbleibenden Resultaten und meint: «Ich wünsche dem FC Sitten alles Gute und hoffe, dass diese Entscheidung die Spieler wecken wird.»

Wer neuer Trainer des FC Sitten wird, ist noch nicht bekannt. Mittlerweile gaben die Verantwortlichen bekannt, sich für eine neue Lösung Zeit zu lassen. Bis man diese neue Lösung gefunden hat, soll die Mannschaft interimistisch betreut werden - von wem, blieb offen. Gut möglich, dass einmal mehr Christian Zermatten hilft.

03. November 2019, 18:04

