Vorgeführt

FC Sitten | Eine 0:3-Niederlage in St. Gallen und ein Grossaufgebot an der Sittener Seitenlinie

Der FC Sitten verliert sein Auswärtsspiel beim FC St. Gallen mit 0:3 (0:0). Damit befindet sich Sitten in der Meisterschaft weiter in der Krise. Und Stéphane Henchoz' Position ist weiter geschwächt worden.

Bereits in der ersten Hälfte war das Heimteam spielbestimmend, aktiver und williger. Die St. Galler scheiterten aber entweder am eigenen Unvermögen oder an Sitten-Torhüter Anton Mitryushkin. Bis zur Pause fanden auch die Gäste offensiv hin und wieder statt. Die beste Chance hatte Grgic (32.) per Freistoss - Stojanovic parierte aber mirakulös.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel zu einem Ostschweizer Fussballfest. Quintillà (56.), Demirovic (61.) und Hefti (73.) sorgten für die verdienten und klaren Verhältnisse. Sitten war zu keiner Reaktion fähig und musste am Ende froh sein nur mit 0:3 verloren zu haben.

An der Seitenlinie war ein groteskes Sittener Grossaufgebot zu beobachten: Während sich Stéphane Henchoz und sein «Helfer» Christian Zermatten mehrheitlich in der Coaching-Zone aufhielten, sass hinter ihnen Präsident Christian Constantin auf der Bank neben den Spielern. War es der letzte Auftritt von Stéphane Henchoz als Trainer des FC Sitten?

St. Gallen - Sitten 3:0 (0:0)

13'750 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 56. Quintilla (Freistoss) 1:0. 61. Demirovic (Görtler) 2:0. 73. Hefti (Babic).

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou, Letard, Muheim; Görtler, Quintilla (84. Wiss), Victor Ruiz (74. Fazliji): Itten; Babic, Demirovic (74. Guillemenot).

Sion: Mitrjuschkin; Maceiras, Ndoye, Abdellaoui, Facchinetti (71. Song); Kouassi; Kasami, Toma, Grgic (64. Fortune), Lenjani; Doumbia (54. Luan).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Lüchinger und Nuhu (beide verletzt), Vilotic, Fabiano, Ribeiro, Rüfli und Campos (alle nicht im Aufgebot). Sitten ohne Fickentscher, Khasa und Raphael (alle verletzt), Adao, Bamert, Itaitinga und Morgado (alle nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 14. Kouassi (Foul).

tad/sda

02. November 2019, 21:14

