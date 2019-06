«Wir waren stolz»

Turnen | Andreas Amherd und seine Rückkehr an das Eidg. Turnfest in Aarau

Andreas Amherd vom TV Naters gewann am Eidgenössischen Turnfest 1972 in Aarau einen Kranz. Erinnerungen eines Zehnkämpfers.

Am Donnerstag wurde das Eidgenössische Turnfest in Aarau mit einer spektakulären Show eröffnet. Waren Sie am TV mit ­dabei?

«Ja, aber nicht live. Ich habe zuerst das Diamond-League-Meeting in Oslo geschaut, dann die Eröffnungsfeier.»

Die 90-minütige Feier war aufwendig inszeniert. Wie war das 1972?

«An die Eröffnungsfeierlichkeiten von 1972 kann ich mich nicht erinnern. Gut erinnern kann ich mich an die Gesamtübung am Schluss des Eidgenössischen. Es ist eindrücklich, wenn 30 000 Turner auf einem Feld zusammen die gleiche Übung absolvieren.»

Am Eidgenössischen ­Turnfest 1972 in Aarau wurden drei Zehnkämpfer des TV Naters mit einem Kranz ausgezeichnet. Eine aussergewöhnliche ­Leistung.

«Ja, das ist wohl so. Beat Lochmatter, Paul Wecker, Rudolf Andereggen und ich waren als Zehnkämpfer am Start. Beat erlitt im Sprint über 100 Meter leider eine Zerrung. Wir anderen haben einen Kranz gemacht. Und waren unglaublich stolz.»

Wie verlief der Wettkampf?

«Wir hatten uns gut vorbereitet und waren in Form. Bereits am ersten Wettkampftag konnten wir Bestleistungen erzielen. Wir wussten bald, dass es für einen Kranz reichen dürfte – wenn wir nicht in einer Disziplin einen Nuller einfahren.»

War es eine Nervensache?

«Läuft im Zehnkampf eine Disziplin nicht wie erhofft, gibt es nur eine Devise: abhaken und weiterfahren.»

Ihre Paradedisziplin war der Speerwurf. Wo hatten Sie Schwächen?

«Im Stabhochsprung. Wir konnten diese Disziplin nicht richtig trainieren, weil wir keine Anlage hatten. Ich kann mich noch erinnern, dass wir den Stabhochsprung seinerzeit mit Metallstangen trainiert haben. Erst später kamen die Kunststoffstangen.»

Wie erlebten Sie die ­Siegerehrung?

«Sie war speziell. Sämtliche Kranzturner wurden für die Zeremonie auf eine Tribüne begleitet. Der Cheftrainer der Zehnkämpfer appellierte im Vorfeld an uns, den Kranz auf dem Kopf zu tragen, bis die Ehrung vorbei ist. Die Leichtathleten hatten damals die Angewohnheit, den Kranz sofort abzulegen. Dies im Gegensatz zu den Nationalturnern. Diese gingen mit dem Kranz wohl noch ins Bett.» (lacht)

Und wie war der Moment, als Sie den Kranz auf dem Kopf trugen?

«Ich dachte: endlich ist der Krampf vorbei. Zurück in Naters konnten wir übrigens mit der Musikgesellschaft ‹Belalp› in das Dorf einmarschieren. Ein sehr schöner Moment.»

Nach 47 Jahren sind Sie erneut am Eidgenössischen Turnfest in Aarau im Einsatz, diesmal als Kampfrichter. Eine spezielle Rückkehr für Sie?

«Ja, die Vorfreude ist gross, obwohl die Einsätze relativ in­tensiv sind – jeweils von 7.00 Uhr morgens bis 14.00 Uhr nachmittags.»

Sie sind dem Turnsport immer noch eng ­verbunden.

«Natürlich! Ich habe damals in der Jugendriege angefangen, nun bin ich 72 Jahre alt und Oberturner der Männerriege.»

Wie sehen Sie die Zukunft des Turnens?

«Leider hat der Turnsport im Oberwallis stark an Bedeutung verloren. Nur mit engagierten Leiterteams werden die Turnvereine überleben. In Gampel und Naters gibt es derzeit gute Entwicklungen.»

Apropos Naters und Gampel: Wo liegt eigentlich die Turn-Hochburg im ­Oberwallis?

«Zwischen Naters und Gampel gab es immer einen gesunden Konkurrenzkampf. Ich habe das sehr geschätzt und habe heute noch gute Kontakte zu den Gampjern.»

Die Stafettenfinals waren legendär. Wer war besser?

«Wenn wir unsere Mannschaft beisammen hatten, waren wir stärker. Wenn unsere besten Läufer ein-, zweimal angezogen haben, waren wir weg.»Interview: Armin Bregy

«Damals ­trainierten wir den Stabhochsprung mit ­Metallstangen»

Andreas Amherd, TV Naters

Eidg. Turnfest Aarau

Am Donnerstagabend wurde das 76. Eidgenössische Turnfest in Aarau feierlich eröffnet. 2371 Vereine mit 66 888 Turnerinnen und Turnern haben sich für das Turnfest angemeldet. Sie werden in 108 Disziplinen antreten. Aus dem Oberwallis sind u. a. der TV Naters, der STV Gampel sowie der STV Brig am Start. Das Eidgenössische Turnfest dauert bis zum 23. Juni.

15. Juni 2019, 00:00

Artikel teilen