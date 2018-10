Zurück auf der Siegerstrasse

Der EHC Visp kann auf die Auswärtsniederlage gegen La Chaux-de-Fonds reagieren und gewinnt zu Hause gegen die EVZ Academy mit 5:3. Über weite Strecken tat sich die Mannschaft aber schwer gegen die Innenschweizer Talente.

Mit 0:1 und 1:2 gerieten die Visper zweimal in Rückstand, konnten aber jeweils postwendend reagieren und gingen in der 26. Minute durch Jan Zwissler erstmals in Führung. Die Partie gestaltete sich lange ausgeglichen, die definitive Siegsicherung gelang Mark Van Guilder kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Gehäuse.

Auf Seiten der Visper wusste Andy Furrer mit einem Tor und zwei Assists zu überzeugen. Bereits am Freitag geht es für die das Team von Trainer Matti Alatalo mit dem Auswärtsspiel in Olten weiter.

tad

31. Oktober 2018, 22:06

