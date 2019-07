Abschied mit Wehmut

Gampel | Das Restaurant Schmiedstube schliesst diesen Samstag seine Türen. Die eine oder andere Träne ist nicht ausgeschlossen.

Die Theke aus Holz, die Barstühle robust und fest verankert, auf jedem Tisch ein kleines Blumenbouquet, das Ambiente unspektakulär, alles andere als hip, dafür gemütlich und sympathisch. Das Restaurant Schmiedstube im alten Dorf von Gampel ist eine Dorfbeiz wie aus dem Bilderbuch. Hinter der Theke und in der Küche wirken seit 36 Jahren Hanny (61) und Leander Prumatt (65). Am Samstag ist Schluss.

Was bleibt, sind Erinne­rungen und Souvenirs, die eine oder andere Anekdote und die Erkenntnis, dass ein Stück Gampjer Beizengeschichte verschwinden wird. «Ich habe bereits heute feuchte Augen, wenn ich an den Samstag ­denke», sagt Hanny Prumatt, «36 Jahre kann man nicht einfach so ­ausblenden.»

1982 haben die Prumatts die Schmiedstube erworben, am

6. August 1983 eröffneten sie das Restaurant. Die Musik spielte, das Haus war voll, der Start geglückt. Seither hat sich die Schmiedstube etabliert, für viele Vereine ist sie das Stammlokal – legendär etwa die Abende des Turnvereins, als man nach den Turnfesten Pokale, Kränze und Medaillen bejubeln konnte. Die Schmiedstube ist zudem die «schwarze» Gampjer Beiz, auch wenn die politische Couleur heute kaum mehr eine Rolle spiele, sagt Leander. «Hier kehrt jede und jeder ein, unabhängig von der Parteizugehörigkeit.» Es ist nicht der einzige Wandel, denn die Patrons in all den Jahren festgestellt haben. So gäbe es das typische Feierabendbier eigentlich nicht mehr. Die jungen Männer ziehe es nach der Arbeit eher zur Familie und weniger in die Beiz. Auch «verhocken» die Gäste weniger oft als früher. Wurde dazumal auch mal gesungen und eifrig debattiert, sei dies heute seltener der Fall. «Früher konnten die Leute stundenlang diskutieren, wer an der Skiweltmeisterschaft 1985 das Abfahrtsrennen gewonnen hat. Heute wird das Smartphone gezückt und gegoogelt. Eigentlich ein wenig schade», findet Hanny Prumatt.

Dass es auch anders geht, zeigte kürzlich eine Fotoausstellung von Werner Hildbrand. Der ehemalige Gampjer Lehrer zeigte Bilder von seinerzeit, vom Dorf und von den Leuten, und die Gäste hätten eifrigst darüber diskutiert, etwa wer mit wem verwandt ist oder

wo es die Nachkommen wohl hinverschlagen hat. Facebook und Co. waren offline. «Ein wunderbarer Abend», meint Hanny. «Das wird mir fehlen. Den Kontakt zu den Leuten und die vielen Begegnungen habe ich sehr geschätzt.» Für die ­Gäste habe man immer ein offenes Ohr gehabt, viel Persönliches erfahren und immer wieder mal einen Ratschlag ­gegeben. Als Wirtin sei man schliesslich nicht nur für das leibliche Wohl der Gäste verantwortlich, sondern ab und

zu auch ein wenig für das ­seelische, lacht die 61-jährige Gampjerin.

Hanny gibt im Restaurant den Ton an, Leander sorgt in der Küche für die Musik. Eine Arbeitsteilung, die sich bewährt hat. Während 25 Jahren hat der gelernte Koch zudem die Post ausgetragen. Jeweils von 6.00 bis 10.00 Uhr, dann gings in die Küche. 16-Stunden-Tage seien eigentlich normal, sagt Leander, er sei immer froh gewesen, wenn er vor Mitternacht ins Bett gekommen sei. Die Präsenzzeiten der Patrons waren lang, doch schlussendlich auch entscheidend, dass das Restaurant beinahe vier Jahrzehnte erfolgreich betrieben werden konnte. Der Sommer 2018 war gar der stärkste in all den Jahren. Dazu beigetragen hat auch die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland. Ist Fussball-Zeit, expandierte die Schmiedstube jeweils in den gegenüberliegenden «Geiss-

chrummu». Dort wurden die Spiele gezeigt, auf mehreren Bildschirmen und Leinwänden, Würste grilliert und Bier ausgeschenkt. Wenn der Ball rollt, ist der «Geiss­chrummu» in der Region die erste Adresse. Auch sonst hat das Schmiedstube-Team immer wieder Anlässe organisiert. So blieb man im Gespräch. Und konnte neue Gäste gewinnen. Wichtig für den Erfolg sei aber auch das Personal gewesen, auf das man in all den Jahren habe zählen können, sagt Hanny, ansons-

ten hätte man den Betrieb gar nicht stemmen können.

Bereits seit einiger Zeit spielten die Prumatts mit dem Gedanken, das Restaurant zu verkaufen. Auf die Inserate hatte sich aber niemand gemeldet, der ernsthaft Interesse zeigte. Nach einigem Zögern nun der Entschluss, das Wirten sein zu ­lassen – auch wenn man sich

eine kleine Hintertür offen hält. Für Anlässe oder spezielle Events wird die Schmiedstube auch künftig geöffnet, zudem wird es möglich sein, die Lokalitäten zu mieten. So ganz loslassen können die Prumatts nach 36 Jahren halt doch nicht. Doch der regelmässige Beizenbetrieb wird eingestellt. Am Abschlussfest vom Samstag wird man die Schmiedstube ein letztes Mal aufleben lassen. Hanny und Leander versprechen einen lustigen Abend. Trotzdem wird Wehmut mitschwingen – bei den Gästen. Und bei den Patrons.

