Absolutes Feuerverbot in Leuk, Varen und Agarn

Wegen der wenigen Niederschläge in den letzten Wochen verhängt die Feuerwehr für die Region Leuk, Agarn und Varen ein generelles Feuerverbot.

Der Kanton hat am Dienstag mitgeteilt, dass derzeit in der Region eine erhebliche Waldbrandgefahr besteht. Nun meldete sich die Stützpunktfeuerwehr Region Leuk, dass für die Gebiete Leuk, Varen und Agarn ein aboslutes Feuerverbot ab Mittwoch gilt. Es dürfen keine Feuer gemacht werden. Weder an Grill- noch Feuerstellen.

Seit Wochen hat es im Kanton nicht mehr geregnet. Die trockene Witterung der vergangenen Tage und eine dürre Wintervegetation hätten die Gefahr erhöht, schreibt das Bundesamt für Umwelt. In höheren Lagen liege teilweise noch viel Schnee - in diesen Regionen sei die Gefahr deshalb noch gering, so das Bafu weiter.

pd/sr

08. April 2020, 10:48

