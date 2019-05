«Autos haben in den Dorfkernen nichts verloren»

Wallis | Architekt Damian Walliser zur Entleerung der Dorfkerne. Und zur grössten Oberwalliser Bausünde.

Damian Walliser, in den Neubauzonen boomt der Wohnungsbau, die alten Dorfkerne entleeren sich. Wieso wollen junge Familien nicht mehr in den alten Dorfzentren wohnen?

«Das Bauen auf unverbautem, ebenem Grundstück ist kalkulierbar, während das Wohnen und insbesondere das Bauen im Dorfzentrum mit vielen Einschränkungen verbunden ist, wie fehlende Parkplätze, minimaler Umschwung, fehlende Terrassen, niedrige Räume, kleine Fenster und die Nähe zu den Nachbarn, Dorfbewohnern oder Touristen.»

Betrifft das Phänomen der

leeren Dorfzentren alle Oberwalliser Gemeinden?

«Viele Dörfer haben attraktive, lebendige und bewohnte Dorfzentren, wie etwa Niedergesteln, Raron oder Gampel. Problematischer sieht es in ehemaligen Bauerndörfern aus. Dort hat der Rückgang der Landwirtschaft zu einer schrittweisen Entleerung der Dorfkerne geführt. Neben dem hohen Leerbestand wirken solche Dörfer oft ungepflegt bis abweisend. Ursprüngliche Qualitäten wie Dorfbrunnen, Natursteinbeläge, Pergolas, Gärten, Bäume und etliche prächtige Wohn- und Nutzbauten sind verschwunden oder in ruinösem Zustand. Dafür wurden die Strassen asphaltiert, Parkplätze geschaffen und hie und da wenig ansprechende Ersatzneubauten erstellt.»

Sie setzen sich dafür ein, die Dorfkerne neu zu beleben.

Wieso eigentlich?

«Auf jeden Fall müssen die Dorfkerne belebt werden. Sie sind die identitätsstiftende Visitenkarte und Fotosujet jeder Ortschaft. Das architektonische Potenzial der Leerbestände der Dorfkerne ist unermesslich. Auch den soziokulturellen Austausch sehe ich als Bereicherung. Auch die räumlichen Qualitäten der Gebäude in den Ortszentren sind vielschichtig und einzigartig. Vieles spricht für die charakteristische Komplexität eines Altbaus gegenüber dem standardisierten, sterilen 08/15-Neubau am Dorfrand.»

Ein Problem: Ein Neubau ist

oftmals günstiger realisierbar, als einen Altbau zu renovieren.

«Das ist ein problematisches Argument – obwohl die Aussage grundsätzlich stimmt. Historische Gebäude sind aber oft sehr wertvoll. Sie wurden mit natürlichen Materialien wie Natursteinen und Massivholz gebaut, haben viele Verzierungen oder handwerklich wertvolle Elemente. Sie haben also einen finanziell schwierig quantifizierbaren Eigenwert, was den Vergleich mit dem effektiven Wert verunmöglicht.»

Die Gemeinden sollten ein Interesse daran haben, die alten Dorfkerne wieder zu beleben. Was können sie tun?

«Sie müssen erst mal planerische und baurechtliche Grundlagen und Richtlinien schaffen, die das Bauen im Ortskern und das Umbauen historischer Gebäude regeln. Es ist auch in der Macht der Gemeinden, die Parkplatzpflicht beziehungsweise deren Ersatzpflicht in den Ortskernen aufzuheben, wodurch verhindert werden kann, dass in jedem Stall eine Garage gebaut wird. Meines Erachtens haben Autos in den Ortskernen nichts verloren.»

Im Wallis ein wohl eher schwieriges Thema. Was können die Gemeinden für weitere Strategien verfolgen?

«Falls erhaltens- und schützenswerte Gebäude zerfallen, müssten die Gemeinden ihrer Verantwortung gerecht werden und die Eigentümer zwingen, die Gebäude und deren Dächer instand zu halten. Weigern sich die Eigentümer, müssten die Gemeinden diese ortsbildprägenden Gebäude zum Katasterwert oder Bodenpreis erwerben können und Interessenten weitervermitteln oder selber nutzen. Aber es braucht auch fachlich kompetente Baukommissionen. Denn vielfach heisst es vonseiten der Gemeinden: ‹Wir sind froh, dass jemand im Dorfzentrum Geld investiert und wohnen will, es ist für uns sekundär, wie das Objekt schlussendlich aussieht.› So geht aber gerade die Qualität und der Charakter des Dorfkerns verloren.»

Sollten die Gemeinden auch

finanzielle Anreize schaffen?

«Aus meiner Sicht müssten sorgfältige, qualitative Renovationen und Instandstellungen von historischen

Gebäuden auch von den Gemeinden subventioniert werden, analog zum Gebäudeprogramm, welches energetische Sanierungen fördert.»

Es gibt Architekten, die davon abraten, ein altes Haus zu

sanieren, weil es viele Unwägbarkeiten gibt.

«Der Planungsaufwand eines Umbaus ist wesentlich grösser als bei einem Neubau oder Ersatzneubau. Dies

kann dazu führen, dass Architekten aus ökonomischen Gründen oder mangelndem Verantwortungsbewusstsein lieber abbrechen als sanieren. Im Goms ist mir aufgefallen, dass vielfach Zimmermänner oder aus-

wärtige Architekten historische Gebäude umbauen und nur selten lokale

Architekten.»

Wieso das?

«Oberwalliser Architekten sagen oft, dass sich dieser Aufwand rein finanziell nicht lohne – ausser es handle sich um ein Vorzeigeobjekt, beispielsweise einer Gemeinde oder des Kantons, mit entsprechendem Budget.»

In Graubünden wird seit Längerem in die historische Bau-

substanz investiert. Mit Erfolg.

«Vorbildlich ist in Graubünden nicht nur der Umgang mit historischer Bausubstanz, sondern auch das Weiterbauen und Eingliedern von Neubauten, was zum einen durch den Architektenprimus Peter Zumthor und dessen Vorbildfunktion und die Ansiedlung etlicher ehemaliger Mitarbeiter Zumthors in Graubünden zu erklären ist. Zum andern ist in Graubünden das architektonische Bewusstsein und auch das Verantwortungsbewusstsein ausgeprägter als im Oberwallis.»

Viele Gemeinden müssen wegen des Raumplanungsgesetzes

Bauland rückzonen. Eine

Chance für die Dorfzentren?

«Während in den touristischen Bergdörfern die historischen Bauten bereits heute grösstenteils als Ferienhäuser umgebaut wurden, gibt es in vielen Talortschaften beachtliche Leerbestände. Durch die Redimensionierung der Baulandreserven verschiebt sich der Fokus auf ungenutzte Altbauten oder Brachen. Diese Tendenz ist in den grösseren Talortschaften bereits länger erkennbar und wird zurzeit mit dem Schlagwort der ‹Verdichtung nach innen› landauf und landab von den Investoren gepredigt, was ich als ein beachtliches Problem sehe. Selten bis nie erreicht ein Ersatzneubau die Qualität des gewichenen Altbaus. Mehr Potenzial sehe ich in der achtsamen Sanierung und im Weiterbauen der komplexen und vielschichtigen Dorfkerne.»

Die grösste Oberwalliser

Bausünde?

«Es gibt leider so viele. Wie viel Baukultur musste im Oberwallis einem Ersatzneubau oder einer Strasse weichen? Ich bin mir nicht sicher, ob die grösste Bausünde im Oberwallis der Abbruch des Briger Hotels Couronne et Poste ist oder das Fällen der Gliser Pappelallee 1957 – beides Opfer der neuen Kantonsstrasse.»

Interview: Armin Bregy

24. Mai 2019, 00:00

Artikel teilen