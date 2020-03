Bezirksmusikfeste und Oberwalliser Musikfest abgesagt

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sagen verschiedene Musikverbände im Oberwallis ihre Musikfeste im Frühjahr 2020 ab.

Die Jugendmusik Wallis verbindet alle Jugendmusiken im Kanton und fördert jährlich mit einem kantonalen Jugendmusiktag das freundschaftliche Zusammentreffen des Musiknachwuchses. Der kantonale Jugendmusiktag im Juni in Naters ist aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie nun abgesagt. Eine Verschiebung in den Herbst 2020 oder Frühling 2021 ist in Abklärung.

Die fünf Bezirksmusikverbände im Oberwallis sagen ihre Verbandsfeste im Mai und Juni ebenfalls ab. Hier eine Übersicht:

BMF Leuk in Leukerbad organisiert von der Musikgesellschaft Gemmi

BMF Westlich Raron in Raron organisiert von der Musikgesellschaft Echo Raronia

BMF Visp in Saas-Fee organisiert von der Musikgesellschaft Alpenrösli

BMF Brig in Mund organisiert von der Musikgesellschaft Bryscheralp

BMF Göms/östlich Raron in Münster organisiert von der Musikgesellschaft Galmihorn

Die einzelnen Verbände prüfen aktuell die Verschiebung der Anlässe um ein Jahr.

Das Oberwalliser Musikfest 2020 in Lalden wird ebenfalls nicht stattfinden. Aufgrund des aktuellen Probeverbots, lässt es einen Wettbewerb im Juni nicht zu. Die organisierende Musikgesellschaft Lauduna Lalden wird das Verbandstreffen im Jahr 2021 durchführen.

Die einzelnen Verbände treffen sich im Frühjahr 2020 zu einer Koordinationssitzung und informieren anschliessend alle Mitglieder über das weitere Vorgehen.

wn

21. März 2020, 09:52

