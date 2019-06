Dreister Einbruch während Beerdigung

Gampel | Am Mittwochmorgen wurde in Gampel in ein Einfamilienhaus eingebrochen – währenddem die Familie an einer Beerdigung war.

P. H.* und seine Familie machten sich am Mittwochmorgen auf den Weg, um eine Angehörige zu beerdigen. Nach der Trauerfeier kehrten sie zurück nach Hause – und erlebten eine böse Überraschung. «Die Wohnung war völlig auf den Kopf gestellt», sagt der Eigentümer, «Schubladen und Schränke waren ausgeräumt.» Schnell war klar, dass Einbrecher am Werk waren. Über ein Fenster sind sie in das Haus eingestiegen und haben die Wohnung spezifisch nach Wertsachen und Bargeld durchforstet. «Das waren Profis», ist der Hausbesitzer überzeugt, «sie wussten genau, wo man suchen muss.»

Schlussendlich wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Der Wert des Diebesguts sei noch unklar, die Täter flüchtig. «Ein Einbruch ist schlimm genug», sagt der Geschädigte, «aber eine Trauerfamilie während der Beerdigung auszurauben, ist doch einfach skrupellos.»

Es ist nicht das erste Mal, dass man von Einbrüchen während Beerdigungen hört. Eine gängige Masche? Gemäss der Walliser Kantonspolizei nicht. Informationschef Markus Rieder sagt, dass vermutlich Serien­täter am Werk waren. Dass diese jedoch die Todesanzeigen konsultieren, um mögliche Einbruchobjekte ausfindig zu machen, sei unwahrscheinlich. «Wahrscheinlicher ist ein unglücklicher Zufall. Wir gehen davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um eine ausländische Diebesbande handelt und glauben zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass diese die ­Todesanzeigen der lokalen ­Medien durchforsten, um ihre Einbrüche zu planen.» Die Einbrecher seien indes Profis und können eine Wohnung in wenigen Minuten nach Wertgegenständen durchsuchen. Dabei dringen sie meist tagsüber in Wohnungen und Einfamilienhäuser ein, und nicht während der Nacht.

Zahl der Einbruch­diebstähle rückläufig

Die Chance, dass die Täter erwischt werden, sind laut Rieder intakt, die Aufklärungsquote sei relativ hoch. Die Zahl der Einbruchdiebstähle ist im Wallis seit 2016 markant zurückgegangen – von 1250 auf 786. Trotzdem ist für die Betroffenen jeder Fall gravierend. Das weiss auch die Kantonspolizei und bietet kostenlose Sicherheitsberatungen an. Je nachdem mache es auch Sinn, wenn sich die Opfer psychologisch betreuen lassen. «Durch einen Einbruch schwindet das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden. Mit professioneller Hilfe kann man dieses wieder stärken», so Markus Rieder. Die Polizei ist aber auch präventiv aktiv: In den kommenden ­Wochen wird sie aufgrund der ­Ferienzeit die Präsenz in den Walliser Gemeinden verstärken (siehe Artikel rechts).bra

*Name der Redaktion bekannt

22. Juni 2019, 00:00

