Erdbeben im Unterwallis gespürt

Am Sonntagabend bebte in La Ville du Nant in Frankreich die Erde. Das Beben mit einer Stärke von 2,7 war auch über die Grenze in Champéry Wallis zur verspüren. (Symbolbild) Foto: mengis media

Am Sonntagabend ereignete sich in La Ville du Nant an der Grenze zu Frankreich ein Edbeben der Stärke 2.7 auf der Richterskala. Dies könnte im Gebiet Champéry verspürt worden sein.

Gemäss des Erdbebendienstes SED der ETH Zürich ereignete sich am Sonntagabend kurz vor Mitternacht in La Ville du Nant in Frankreich ein Erdbeben. Dies wies eine Stärke von 2.7 auf der Richterskala auf, welches man auch über die Grenze ins Unterwallis im zwölf Kilometer entfernten Gebiet Champéry spüren konnte. Schäden sind laut der SED aber nicht zu erwarten.

30. Dezember 2019, 09:15

