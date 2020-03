Bundesrat lässt alle Schulen bis 4. April schliessen

An den Schweizer Schulen darf bis am 4. April kein Unterricht stattfinden. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Es ist eine von zahlreichen Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Folgend die weiteren Beschlüsse des Bundesrats. Sie gelten ab sofort.

Dossier zum Thema Coronavirus

Es werden bis 4. April alle Schulen geschlossen

An den Schweizer Schulen darf bis am 4. April kein Unterricht stattfinden.

Alle Veranstaltungen ab 100 Personen verboten - Auch Skigebiete betroffen

Der Bundesrat verbietet wegen des Coronavirus ab sofort bis Ende April alle Veranstaltungen ab 100 Personen. Veranstaltungen bis zu 100 Teilnehmenden müssen Massnahmen zum Schutz der Anwesenden ergreife. Dies gilt auch für Freizeitbetriebe wie Museen, Sportzentren, Schwimmbäder oder Skigebiete.

Einreise aus Italien wird weiter eingeschränkt

Der Bundesrat schränkt wegen des neuen Coronavirus Einreisen von Italien in die Schweiz weiter ein. Nur noch Schweizerinnen und Schweizer und Menschen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz wollen, dürfen die Grenzen passieren. Ausserdem führt die Regierung Schengen-Grenzkontrollen ein. Erlaubt bleibt der Waren- und Güterverkehr.

Nur noch 50 Personen pro Restaurant, Discothek und Bar erlaubt

Ab sofort dürfen sich in Schweizer Restaurants, Bars oder Diskotheken höchstens 50 Personen gleichzeitig aufhalten. Der Bundesrat will damit ermöglichen, dass die Menschen Abstand halten und sich so vor dem Coronavirus schützen können. Auch müssen die Menschen die Hygieneregeln einhalten.

10 Milliarden Franken für Wirtschafts-Soforthilfe bewilligt

Der Bundesrat bewilligt 10 Milliarden Franken zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise. Das Geld steht für Kurzarbeitsentschädigung und wirtschaftliche Soforthilfe zur Verfügung. Auch Sport- und Kulturinstitutionen werden unterstützt.

Hier sehen Sie die Medienkonferenz des Bundesrats im Live-Video.

13. März 2020, 15:30

Artikel teilen