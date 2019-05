Naters erhöht Kurtaxe

In Naters wurde die Kurtaxe pro Übernachtung um zwei Franken erhöht. Die Stimmbürger nahmen das neue Kurtaxenreglement mit 200 zu 54 Stimmen an. Foto: zvg

Die Urversammlung von Naters verabschiedete am Mittwochabend im Zentrum Missione die Rechnung 2018. Ausserdem ging es um eine Teiländerung des Zonennutzungsplanes in Mund sowie um das neue Kurtaxenreglement.

Wie die Verantwortlichen mitteilen schliesst die Verwaltungsrechnung 2018 bei einem laufenden Ertrag von 36,582 Millionen, einem Aufwand von 28,833 Millionen und mit einem Cash Flow von 7.748 Millionen Franken ab. Die Budgetvorgabe von 5,432 Millionen sei damit «klar übertroffen» worden. Vor allem zusätzliche Steuereinnahmen, mehr Wasserzinseinnahmen sowie Minderausgaben im Zinsen- und Kapitaldienst hätten zum «sehr guten Ergebnis» beigetragen.

Die Investitionsrechnung weise Einnahmen von 1,276 Millionen und Ausgaben (Investitionen) von 4,203 Millionen Franken aus. Die Nettoinvestitionen der Gemeinde Naters beliefen sich damit auf 2,926 Millionen und seien vollumfänglich über den Cash flow finanziert worden. Die Gesamtrechnung 2018 der Gemeinde Naters weise somit einen Finanzierungsüberschuss von 4,822 Millionen Franken aus. Dieser sei für die Schuldentilgung verwendet worden.

Umzonung von zehn Parzellen in Mund

Im Weiteren wurde an der Urversammlung über eine Teiländerung des Zonennutzungsplanes in Mund mit der Umzonung von zehn Parzellen von der Landwirtschaftszone erste Priorität in die Zone für Sport und Erholung sowie über eine Teiländerung des Zonennutzungsplanes in Naters im Zusammenhang mit dem Bau des Zentrums Rund ums Alter befunden. Der Gemeinderat hat die Teiländerungen des Zonennutzungsplanes zur Annahme empfohlen. An der Urversammlung haben die Anwesenden diesen Anträgen einstimmig und ohne Enthaltungen zugestimmt.

Kurtaxe neu 4.50 statt 2,50 Franken

Der zuständige Ressortchef Tourismus, Gemeinderat Yves Zurwerra, stellte das neue Reglement der Kur- und Beherbergungstaxe der Gemeinde Naters vor. Die Ausgangslage: Um die nötige finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, sollte das bestehende Kurtaxenreglement abgelöst und den Möglichkeiten und Voraussetzungen des Kantonalen Tourismusgesetzes angepasst werden. Eine Arbeitsgruppe habe die Bedürfnisse der Gäste und der verschiedenen Tourismusakteure zusammengetragen.

Kernpunkte des neuen Reglementes seien die Pauschalisierung der Kur- und Beherbergungstaxen für Ferienwohnungen und die Anhebung der Kurtaxen von 4.50 pro Übernachtung auf 2,50 Franken. Mit den erhofften Mehreinnahmen für den Tourismus, soll das Ziel erreicht werden, das Angebot der Destination Blatten-Belalp stetig auszubauen. Im Gegenzug sollen auch die Vergünstigungen und Angebote der Gästekarte massiv verbessert werden. So soll etwa die Benutzung der Seilbahn von Blatten auf die Belalp und der Sesselbahn von der Belalp auf den Hohbiel für die Inhaber einer Gästekarte während der Sommersaison kostenlos sein. Das neue Reglement wurde mit 200 Ja-Stimmen zu 54 Nein-Stimmen und mit 28 Enthaltungen angenommen.

pd/tma

23. Mai 2019, 11:18

Artikel teilen