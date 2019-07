Sitten holt schwedischen Verteidiger von Juve

Der FC Sitten verpflichtete den schwedischen Innenverteidiger Mattias Andersson. Der 21-jährige frühere Junioren-Internationale wechselte vor drei Jahren von Malmö in die Nachwuchsabteilung von Juventus Turin.

Bei den Italienern kam er aber nie zu einem Pflichtspieleinsatz mit der 1. Mannschaft. In der letzten Saison bestritt Andersson mit der U23 von Juventus 21 Spiele in der Serie C.

Wie die Verantwortlichen des FC Sitten mitteilen, war der 1,88 Meter grosse Innenverteidiger, der bei Malmö FF ausgebildet und im Alter von 18 Jahren von Juventus Turin entdeckt wurde, in allen Altersgruppen von der U17 bis zur U20 international tätig. Er verlasse den Turiner Klub, bei dem er bis 2021 unter Vertrag stand.

Andersson sei regelmässig zum Training mit der ersten Mannschaft von Juventus aufgeboten worden. Weiter heisst es in der Mitteilung: «Die gute Beziehung zwischen Juventus und dem FC Sion ermöglichte diesen Transfer.» Auch der FC Sitten sei von seinem immensen Potenzial überzeugt.

pd/tma

02. Juli 2019, 12:01

