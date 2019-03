Agarn | Für das Schuljahr 2019/2020 gibt es in Agarn zu wenig Schüler, um den Kindergarten weiterzuführen. Die Lösung: Die Kinder der 1H bis 4H werden gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Ein Modell, das bereits in anderen Oberwalliser Gemeinden funktioniert.

Im kommenden Schuljahr werden rund 52 Kinder die Schule in Agarn besuchen. Davon werden 18 Schüler neu stufenübergreifend unterrichtet. Die Kinder der 1H bis 4H drücken dann gemeinsam die Schulbank. «Das ist die beste Lösung. Wir sind glücklich, dass wir die Schule weiter im Dorf haben», erklärt Rinaldo Karlen, Leiter der Primarschule Agarn.

Bereits seit Längerem beschäftigte man sich in der Gemeinde angesichts der sinkenden Schülerzahlen mit der Zukunft der Primarschule, insbesondere mit der untersten Stufe. Mitte September 2018 trafen sich Vertreter der Gemeinde sowie der Schulregion Leuk zu einer ersten Sitzung, um mehrere Varianten zu prüfen.

Attraktivität sichern

Um den Kindergarten weiterzuführen, stand unter anderem auch die Idee im Raum, Schüler von Feithieren in Agarn einzuschulen. Wie Karlen erklärt, war man sich einig, dass man alles daransetzen muss, die Schulen in den einzelnen Gemeinden der Region zu erhalten. Nur so könnten die Attraktivität der Gemeinden und Stellen der Lehrpersonen gesichert werden. «Die Eltern sind informiert. Wir werden Anfang April an einer Versammlung noch die gesamte Bevölkerung über die Neuerungen informieren», betont der Schulleiter.

«Die Jüngsten

im Dorf behalten»

Die 18-köpfige stufenübergreifende Klasse wird die meiste Zeit von zwei Lehrpersonen betreut, bei gewissen Lektionen wird gemäss Karlen allerdings nur eine Lehrerin anwesend sein. Vorgesehen ist, dass die Kinder der 1H und 2H ins Primarschulhaus zügeln. Zusammen mit den Schülern der 3H und 4H sollen sie dort in zwei Klassenzimmern mit Verbindungstür untergebracht werden.

«Mit sechs Kindern kann man keinen Kindergarten aufrechterhalten. Wir wollen aber gerade die Jüngsten im Dorf behalten, damit die kleineren Gemeinden ihre Schulen behalten können. Für Agarn stellt dieses Modell eine gut vertretbare Lösung dar», erklärt Marcel Blumenthal, Adjunkt und stellvertretender Dienstchef für Unterrichtswesen.

In mehreren kleineren Oberwalliser Gemeinden gibt es das Modell des stufenübergreifenden Unterrichts mit Schülern der 1H bis 4H bereits seit Jahren, wie Blumenthal erklärt. «Wir haben damit bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Natürlich ist ein solcher Unterricht für die Lehrperson eine Herausforderung», so Blumenthal. Mit 18 Schülern sei die künftige Klasse in Agarn für die Lehrperson aber überschaubar.

«Die 1H/2H-Schüler gehen zudem wöchentlich nicht gleich lange zur Schule wie die 3H/4H-Schüler, und der Unterricht kann so gut individualisiert und auf die Bedürfnisse der einzelnen Stufen abgestimmt werden», führt Blumenthal aus. Hinzu komme noch, dass die anderen beiden Primarklassen in Agarn relativ tiefe Schülerzahlen hätten. Somit könnten interessante Synergien genutzt werden, indem beispielsweise die 4H-Schüler das bildnerische Gestalten und auch andere Fächer gemeinsam mit den älteren Jahrgängen absolvieren könnten. Dies sei eine Entlastung für die Lehrpersonen der 1H bis 4H.

Bereits seit Jahren werde in der ganzen Schweiz darüber diskutiert, ob der einstufige oder der stufenübergreifende Unterricht für die Schüler besser sei. «Bis jetzt gibt es keine Studien, welche belegen, welches Modell das bessere ist. Beim stufenübergreifenden Unterricht können die jüngeren aber von den älteren Kindern lernen», sagt Blumenthal. Vor rund 15 Jahren habe es schweizweit eine Offensive

für den stufenübergreifenden Unterricht für die 4- bis 8-Jährigen gegeben. «Damals war man in verschiedenen Fachkreisen überzeugt davon, dass das altersdurchmischte Ler-

nen für das Kind ideal wäre», erklärt der stellvertretende Dienstchef für Unterrichtswesen. Das Modell habe sich aber flächendeckend nicht durchgesetzt, unter anderem aus finanziellen Gründen.meb

«Mit sechs Kindern kann man keinen Kindergarten aufrecht-

erhalten» Marcel Blumenthal

stv. Dienstchef

für Unterrichtswesen

