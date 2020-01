Variété im Kulturpunkt in Jeizinen

Variété in Jeizinen: Wechsel zwischen Theater, Gesang, Akrobatik und Tanz. Foto: zvg

Morgen Samstag, den 4. Januar 2020 läutet die Compagnie Digestif mit einer Varieéé das Neue Jahr im Kulturpunkt Jeizinen ein.

Im Jahre 2006 lernen sich Jennifer Skolovski und Carina Pousaz an der „Accademia Teatro Dimitri“ kennen. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung sind die beiden Künstlerinnen unter dem Namen Compagnie Digestif in der Schweiz, Europa, Afrika und Kanada als Bewegungsschauspielerinnen, Zirkusartistinnen, Tänzerinnen auf und hinter der Bühne anzutreffen.

Hauptsächlicher Lebens- und Schaffensort der Compagnie Digestif ist das Wallis. Seit Jahren bereichern Jennifer Skolovski und Carina Pousaz das Kulturleben auf vielseitigste Art und Weise. Ihre Produktionen reichen von Satire, Clown Nummern, Animationen, Moderationen bis zu zeitgenössischen Performances.

Sie sind stetig dabei, neue Ausdrucksformen zu finden, die dabei helfen aktuelle Themen begreifbar zu machen. Sie lieben die Provokation, fallen gern aus dem Rahmen, hassen Langeweile und Lachen ist ihre Medizin! Deswegen kommen ihre Eigenkreationen immer mit der nötigen Portion Humor daher.

In Jeizinen werden die beiden Bewegungskünstlerinnen in Begleitung von Xavier Moillen (Musik) und Michele Rezzonico (Schauspiel) eine unterhaltsames Variété bieten, in der sie gekonnt zwischen Theater, Gesang, Akrobatik und Tanz wechseln.

pd/tma

02. Januar 2020, 09:00

